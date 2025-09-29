Haberler

Türkiye'nin mobilya devi iflas etti

Küresel boyuttaki ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma Pramo Mobilya A.Ş. oldu. Kocaeli Derince'de faaliyet gösteren mobilya devi mali darboğazdan çıkamayarak iflas etti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren ve mobilya sektörünün köklü markalarından biri olan Pramo Mobilya A.Ş. için mahkemeden iflas kararı çıktı. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, şirketin iflasına hükmedildi. Kararla birlikte tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sona erdi.

MODERN ÜRETİMLE SEKTÖRDE YER EDİNMİŞTİ

Uzun yıllar boyunca modern ve dayanıklı mobilya üretimiyle tanınan Pramo Mobilya, akıllı fabrika altyapısı sayesinde yalnızca yurt içine değil, farklı ülkelere de ihracat yapıyordu. Firma özellikle lüks segmentteki estetik ve uzun ömürlü ürünleriyle dikkat çekiyor, üretimde sağlık ve kalite standartlarını ön planda tuttuğunu vurguluyordu.

EKONOMİK ZORLUKLARIN YENİ BİR YANSIMASI

Mobilya sektöründe önemli bir marka olan Pramo Mobilya'nın iflası, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle zorlu günler yaşayan sektör için kayda değer bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu durum, piyasanın kırılgan yapısını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Erdem Aksoy
