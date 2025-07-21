Türkiye'nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin köklü tekstil markalarından Gülsoy Tekstil ve Art Giyim, artan ekonomik baskılara daha fazla direnemeyerek konkordato talebinde bulundu. Mahkemeler, iki firma için de geçici iflas koruması kararı verdi. Gülsoy Tekstil'e İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici konkordato süresi tanınırken, Art Giyim'e Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı çıktı.

ART GİYİM ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

Sakarya'da faaliyet gösteren Art Giyim, geçtiğimiz yıl üretimini tamamen durdurmuş ve piyasadan çekilme sinyalleri vermişti. Mahkeme, şirketin içinde bulunduğu zor durumu dikkate alarak konkordato tedbirlerinin sürmesine ve konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine hükmetti.

GÜLSOY TEKSTİL'E 3 AYLIK GEÇİCİ KORUMA

İstanbul merkezli Gülsoy Tekstil ve şirket ortakları da benzer şekilde konkordato ilan etti. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmaya 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi. Bu süreçte şirketin mali yapısını incelemek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirildi.

SEKTÖRDE ALARM

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son dönemde konkordato ilan eden tekstil firmalarının artışına dikkat çekti. Gürer'e göre, son 7 yılda 298 tekstil ve 81 giyim şirketi konkordato ilan etti. Yalnızca 2022-2024 döneminde 145 bin tekstil işçisi işini kaybetti. 2025'in ilk 6 ayında ise bu sayıya 30 bin kişinin daha eklendiği belirtiliyor.