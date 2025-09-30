Türkiye'nin köklü mobilya markası resmen iflas etti

Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinden biri olan Pramo Mobilya, 25 yıllık faaliyetinin ardından mahkeme kararıyla resmen iflas etti. Kocaeli merkezli iirketin iflasına ilişkin karar, Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davası sonucunda alındı.

TÜM HUKUKİ TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme, konkordato başvurusunda bulunan Pramo Mobilya'nın borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğuna hükmederek iflas kararı verdi. Bu kararla birlikte şirket üzerindeki tüm hukuki tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de resmen sona erdi.

ULUSLARARASI PAZARDA DA ADINDAN SÖZ ETTİRİYORDU

Uzun yıllar boyunca modern ve dayanıklı mobilya üretimiyle sektörde kendine sağlam bir yer edinen Pramo Mobilya, sadece yurt içinde değil, uluslararası pazarda da adından söz ettiriyordu. Firma, özellikle lüks segmentte ürettiği estetik ve uzun ömürlü ürünlerle dikkat çekiyor; üretim süreçlerinde sağlık ve kalite standartlarına bağlı kaldığını vurguluyordu.

SEKTÖREL KRİZİN YENİ BİR YANSIMASI

Pramo Mobilya'nın iflası, Türkiye'de mobilya sektörünün karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, yükselen üretim maliyetleri, döviz kurundaki dalgalanmalar ve iç pazarda yaşanan daralmanın, firmaları ciddi şekilde zorladığını belirtiyor. Sektörde benzer iflasların önümüzdeki dönemde artabileceği uyarısı yapılıyor.