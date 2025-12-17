Haberler

Türkiye'nin "Satın Alma Gücü Paritesi"ne göre kişi başına GSYH endeksi 2024 için 72 oldu

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına göre Satın Alma Gücü Paritesi'ne (SGP) göre Türkiye'nin kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değerini 72 olarak açıkladı. Bu değer, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 28 altında kalırken, Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyinin de AB ortalamasının yüzde 29 altında olduğu belirtildi.

Türkiye'nin, "Satın Alma Gücü Paritesi"ne (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, 2024 yılı için 72 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Satın Alma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.

SGP ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları gideriliyor ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından ilan SGP'ye göre kişi başına GSYH endeks değeri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken Türkiye için 72 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 28 altında kaldı.

Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülkeyi (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek) kapsadı.

Söz konusu 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 245 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 35 ile Bosna-Hersek olarak belirlendi. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 145 üzerinde, Bosna-Hersek ise yüzde 65 altında değere sahip oldu.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 71 olarak belirlendi

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 71 oldu ve AB ortalamasının yüzde 29 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 146 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 42 ile Bosna-Hersek olarak kayıtlara geçti.

AB'de 100 avroluk sepet Türkiye'de 51 avroya doluyor

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke, karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2024 yılı sonuçlarına göre 51 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 51 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Öte yandan, Eurostat tarafından yayımlanan veriler, bu kurum ve OECD tarafından ortaklaşa yürütülen Avrupa Karşılaştırma Programı çalışmaları kapsamında hesaplanıyor.

Seçili ülkelerin SGP'ye göre 2024 yılı kişi başına GSYH endeks değerleri şöyle:

2024
Lüksemburg245
İrlanda221
Norveç160
İsviçre151
Hollanda134
İzlanda131
Danimarka127
Avusturya119
Belçika117
Almanya116
İsveç111
Malta110
Avro Bölgesi (20)

104
Finlandiya102
Avrupa Birliği100
Güney Kıbrıs99
Fransa98
İtalya98
İspanya91
Çekya91
Slovenya90
Litvanya87
Portekiz82
Estonya79
Polonya78
Hırvatistan78
Romanya77
Macaristan76
Slovakya75
Türkiye72
Yunanistan69
Letonya68
Bulgaristan66
Karadağ53
Sırbistan52
Kuzey Makedonya42
Arnavutluk42
Bosna-Hersek35

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
Haberler.com
500

title