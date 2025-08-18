Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması için Başvurular Başladı

Garanti BBVA'nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist dergisi işbirliğiyle 19. kez düzenlediği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması için yeni dönem başvuruları başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yarışma, kadın girişimcilerin başarı hikayelerini görünür kılmayı, ekonomik hayattaki varlıklarını güçlendirmeyi ve yeni girişimcilere ilham vermeyi amaçlıyor.

Yarışmada bu yıl 5 kategoride toplam 3 milyon lira ödül kadın girişimcilere verilecek. Yarışma, bir ödül organizasyonunun yanı sıra aynı zamanda kadın girişimciler için ulusal çapta görünürlük ve ilham platformu da olmayı sürdürüyor.

"Türkiye'nin Kadın Girişimcisi" kategorisini kazanan girişimci 1 milyon lira, "Türkiye'nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi", "Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi", "Kadın Sosyal Etki Girişimcisi ve Kadın Kooperatifi" kategorilerinde kazanan girişimciler 500'er bin lira ödülün sahibi olacak.

Kazananlara ayrıca bir yıl boyunca KAGİDER üyeliği, Ekonomist, Capital ve Elele dergilerine abonelik gibi destekler de sağlanacak. Başvurular 15 Kasım Garanti BBVA Kadın Girişimci Programı'nın internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

"Yarışmaya bugüne kadar 50 bine yakın başvuru aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, kadın girişimciliğinin, Garanti BBVA için yaklaşık 20 yıldır köklenen, topluma katkı çerçevesinden olduğu kadar ulusal kalkınma perspektifinden de ele aldıkları bir konu olduğunu belirtti.

Kaya, kadınların girişimcilik yoluyla güçlenmesinin önemine inandıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın girişimcilere, finansman, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olmak üzere 4 temel başlıkta bütünsel bir destek sunuyoruz. Son 5 yılda kadın girişimcilere 225 milyar liralık finansman sağladık, 6 bin kadının mezun olduğu Kadın Girişimci Akademisi'ni hayata geçirdik ve 'Ticaretin Kadınları' platformuyla yeni pazarlara açılma konusunda onlara yeni ufuklar açıyoruz."

Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın bu vizyonun en görünür ve en güçlü araçlarından biri olduğunu vurgulayan Kaya, bunun sadece bir ödül organizasyonu değil, kadınların başarılarını görünür kılan, onlara cesaret veren ve ilham yaratan ulusal bir platform olduğunu kaydetti.

Kaya, "Her yıl binlerce kadının kendi potansiyelini fark etmesine katkı sağlayan yarışmamız, 'ben de yapabilirim' diyen girişimcilerin yolculuğuna güç katıyor. Yarışmaya bugüne kadar 50 bine yakın başvuru aldık. Bu yıl da potansiyeline, fikrine, yarattığı farka inanan ve hikayesini daha fazla kişiye ulaştırmak isteyen tüm kadın girişimcileri yarışmamıza başvurmaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

"Daha geniş kitlelere ulaştırmak hepimizin ortak hedefi"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın, 2007'den bu yana kadın girişimcilerin başarı hikayelerini görünür kılan, ilham veren ve iş dünyasında kadınların daha güçlü şekilde var olmasına katkı sağlayan çok değerli bir platform olduğunu ifade etti.

KAGİDER olarak, kadın girişimcilerin potansiyellerini ortaya çıkaracak, onları destekleyecek ve cesaretlendirecek her çalışmanın en güçlü savunucusu olduklarının altını çizen Bezircioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yarışma, yalnızca kadınların kendi işletmelerini büyütmelerine değil, ülke ekonomisine, istihdama ve toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sunmalarına da aracılık ediyor. Kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak, kadınların yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak ve başarılarını daha geniş kitlelere ulaştırmak hepimizin ortak hedefi. Tüm kadın girişimcilerimizi, bu fırsatı değerlendirerek kendi hikayelerini paylaşmaya ve başkalarına ilham olmaya davet ediyorum."

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz da derginin yayıncılık anlayışında, kadının iş dünyasının her alanında gücünü artırarak devam ettirmesinin önemli yere sahip olduğunu anlattı.

Yılmaz, Türkiye'de kadın istihdamı, üst yönetimde kadın profesyonellerin sayısının artması, yönetim kurullarında kadın üye sayısının artırılması ve tabii ki Türkiye girişimcilik ekosistemi içinde kadın oranının yükselmesi, Ekonomist dergisinin desteklediği konular olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti.

"Garanti BBVA ve KAGİDER ile 19 yıldır Türkiye kadın girişimcilik ekosistemini destekliyoruz. Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'na bugüne kadar başvurusu sayısı neredeyse 50 bine ulaştı. Bu da ne kadar değerli bir iş yaptığımızı gösteriyor. Kadın girişimcileri yarışmamıza davet ediyoruz. Başarı hikayeleri yeni girişimcileri ilham olacaktır."