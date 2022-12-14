Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol keşfi! Tankerlerin biri gidip biri geliyor

2022 yılında karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini Türkiye gerçekleştirdi. Konuyla ilgili önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik. 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar" dedi.

"2023 YILI SONUNDA 25 BİN VARİLE ULAŞILACAK"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada keşfin 10 Mayıs 2021 tarihinde kazılan Şehit Esma Çevik-1 (SEÇ-1) arama kuyusunda gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada "Söz konusu çalışmalardan elde edilen veriler neticesinde sahanın yerinde petrol rezervi 250 milyon varil, üretilebilir petrol rezervi ise 150 milyon varil olarak hesaplanmıştır. İlgili çalışmalar, kuyu verileri doğrultusunda gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. Şehit Esma Çevik Petrol Sahası'nda 2023 yılında 12 adet üretim ve tespit kuyusunun daha kazılması planlanmaktadır. Söz konusu kuyuların katkısı ile sahadaki petrol üretiminin 2023 yılı sonunda 25.000 varil/gün'e ulaşacağı öngörülmektedir" denildi.

BÖLGEDE TANKER HAREKETLİĞİ ARTTI

Keşif sonrası bölgedeki tanker hareketliliği de arttı. Değeri yaklaşık 12 milyar doları bulan ve yüksek kalitede olduğu öğrenilen petrol keşfinin üretim sahası da görüntülendi.

BÖLGE HALKI HEYECANLI

Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda petrol bulunması, bölge halkını sevindirdi. Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, "Basına yansıdığı kadarıyla gravitesi çok yüksek bir petrol ilimizde bulundu. Bu konuda çok mutluyuz. Çünkü bereketli topraklar olduğunu biliyorduk. Daha önce de yer altı zenginliklerimiz vardı. Fakat petrolün de eklenmesi bizi son derece mutlu etti. İlimizdeki genç işsiz kardeşlerimize iş olanağı, ülke ve bölge ekonomisine ciddi katkı sunacağını inanıyoruz. Hükümetimizin de özellikle genç işsiz kardeşlerimize daha fazla istihdam yaratması ve yönlendirmesini bekliyoruz. Öyle umutluyuz ki; Allah'ın izniyle çok daha güzel rezervlerin çıkacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"HER GÜN 30 TANKERDEN FAZLA PETROL ÇIKIYOR"

Petrol rezervinin bulunduğu alandaki 1500 kişinin yaşadığı Akçay köyünün muhtarı Ramazan Yılmaz da "Köyümüzde 2 yıl önce yapılan sismik çalışmalarda petrol sahaları bulundu. Şu anda petrol sahalarımızda kuyular yapıldı ve petrol çıkıyor. Dünya standartlarında çıkan bir petroldür. Buradan, her gün 30 tankerden fazla petrol çıkıyor. Batman'a gidip, rafineride işleniyor. Ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz bununla bir refaha kavuşacak. Gençlerimize de istihdam ve iş sahası oluşturulmasını talep ediyoruz. 2023'ten sonra umut ediyoruz ki; Akçay'dan çıkan bu petrol, Türkiye'nin ekonomisine daha çok katkı yapacak" diye konuştu.