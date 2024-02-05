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Türkiye-Cibuti Dostluk Barajı, Cibuti şehrini korudu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Cibuti Dostluk Barajı'nın bundan sonra yapılacak işlerde dostluk abidesi olarak kendilerine yön vereceğini belirterek, "Yakın zamandaki yağışlardan bu yaptığımız baraj dolayısıyla Cibuti şehrinin korunduğunu öğrendim." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye- Cibuti Dostluk Barajı'nın bundan sonra yapılacak işlerde dostluk abidesi olarak kendilerine yön vereceğini belirterek, "Yakın zamandaki yağışlardan bu yaptığımız baraj dolayısıyla Cibuti şehrinin korunduğunu öğrendim." dedi.

Uraloğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) inşa edilen Türkiye-Cibuti Dostluk Barajı'nın Açılış Töreni'nde konuştu.

Türkiye-Cibuti Dostluk Barajı'nın bundan sonra yapılacak işlerde dostluk abidesi olarak kendilerine yön vereceğini dile getiren Uraloğlu, "Türkiye birçok güzel işler yapıyor. O işlerin tecrübesinden de Cibuti'yi faydalandırmak istiyor. Biz sizinle 400 yıldır dostuz. Bu dostluğumuzu da bundan sonra güçlendirerek devam ettireceğiz. Yakın zamanda olan yağışlardan bu yaptığımız baraj dolayısıyla Cibuti şehrinin korunduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh'in arkadaşlığı, dostluğu hepimiz için kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin yollar, köprüler ve barajlar yaptığını ifade ederek, bunların kıymetli olduğunu kaydetti.

Cibuti halkıyla gönülden gönüle bağlı olduklarını vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Kardeş Cibuti'de sizlerle beraber olmaktan gerçekten memnunluk duyuyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını getirdim. Siz burada ne kadar mutlu, ne kadar güçlü olursanız biz de Türkiye'de o kadar mutlu o kadar güçlü olacağız. Barajımızın yapılmasında emeği geçen Cibuti yetkilileri ve Türkiye'deki DSİ Genel Müdürlüğümüze ve firmamıza teşekkür ediyorum."

Baraj ülkeyi taşkınlardan korudu

Cibuti Tarım, Su, Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Muhammed Ahmet Awaleh de Türkiye'de bir yıl önce deprem yaşandığını anımsatarak, "Biz kalpten kalbe bağlıyız. Aynı zamanda tarihle de birbirimize bağlıyız. Deprem bana çok dokunuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetine dostluk barajı için teşekkür eden Awaleh, "Baraj 394 metre uzunluğunda yaklaşık 60 metre yüksekliğinde. Barajın temel amacı başkentimizi taşkınlar ve sellerden korumak. Daha önce yaşanan felaketlere engel olabilmek." dedi.

Awaleh, baraj projesinin 2017 Ağustos'ta başladığını, 2020 Haziran'da tamamlandığını ve 14 milyon metreküp kapasitesiye sahip olduğunu söyledi.

Barajın, yapıldığı dönemden bu yana tüm taşkınları engellediğini aktaran Awaleh, "Başkentimiz hiçbir şekilde taşkın felaketiyle karşı karşıya kalmadı. Türk hükümetine ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Barajın 50 yıllık ömrünün olduğunu belirten Awaleh, barajın rasyonel şekilde tarım faaliyetlerinde kullanılmasını hedeflediklerini bildirdi.

"Afrika Kıtası'nda 512 su sondaj kuyusu açıldı"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da barajın inşasından sonra iki büyük selin önlendiğini söyledi.

Afrika çalışmaları halkında bilgiler veren Balta, "DSİ Genel Müdürlüğü, Afrika kıtasında aralarında Cibuti, Senegal, Etiyopya, Sudan, Nijer, Mali, Burkina Faso'nun yer aldığı 15 ülkeye sağlıklı ve temiz suyu ulaştırmak adına çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde, Afrika Kıtası'nda 512 su sondaj kuyusu açılarak yaklaşık 1 milyon 850 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temin edilerek dost ve kardeş ülke vatandaşlarının istifadesine sunulmuştur." dedi.

Balta, Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanında işbirliğinin geliştirmesi kapsamında DSİ tarafından inşa edilen barajın Cibuti'nin ilk barajı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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