Üye Girişi
Haberler
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
CHP, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş'ta toplanıyor

Saat verildi! CHP gözaltı kararı sonrası harekete geçiyor
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"

Türkiye'nin İki Tekerli Taşıt İhracatında Hollanda Zirvede

Türkiye'nin İki Tekerli Taşıt İhracatında Hollanda Zirvede
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2023'te iki tekerli kara taşıtları ihracatında en çok Hollanda'ya satış yaptı. İhracat miktarı 21,7 milyon dolara ulaştı, Fas ve Irak ise oransal olarak en fazla artışı kaydetti.

Türkiye'nin geçen yıl iki tekerli kara taşıtları ihracatında Hollanda 21,7 milyon dolarla ilk sıraya yerleşirken, oransal olarak Fas ve Irak en fazla ihracat artışı yakalanan ülkeler oldu.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye, 2024'te120 ülkeye iki tekerlekli (bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet) taşıt sattı.

Önceki yıla göre ihracat 86 milyon dolardan 76 milyon dolara gerilese de bazı ülkelere yönelik artışlar dikkati çekti.

Türkiye, geçen yıl 28 ülkeye 100 bin doların üzerinde, 9 ülkeye 1 milyon doların üzerinde ve Hollanda, Finlandiya ve Almanya'ya ise 10 milyon doların üzerinde ihracat gerekleştirdi.

İtalya, Almanya, Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinde azalma yaşanırken Hollanda'ya ihracat 17,5 milyon dolardan yüzde 24 artışla 21,7 milyon dolara çıktı.

2023'te en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında birinci olan Finlandiya'ya ihracat, 19,7 milyon dolardan yüzde 2,8 azalmayla geçen yıl 19,1 milyon dolara düştü.

Buna göre, Finlandiya ikinciliğe gerilerken Hollanda, 21,7 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla iki tekerlekli taşıt ihraç ettiği ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti.

Miktar olarak en fazla ihracat artışının yaşandığı diğer ülke Romanya oldu. Geçen yıl bu ülkeye ihracat 3 milyon 746 bin dolardan yüzde 68,7 artışla 6 milyon 320 bin dolara çıktı.

Oransal açıdan değerlendirildiğinde ise en fazla ihracat artışı Fas ve Irak'a yönelik oldu. Fas'a 437 bin dolarlık ürün satıldı ve yüzde 455'lik bir artış yakalandı. Irak'a ihracat ise 103 bin dolardan yaklaşık 400 bin dolara ulaştı ve yüzde 286,8'lik bir yükselişe imza atıldı.

Türk ihracatçıları, bazı noktalarda daralan satışlarını yeni pazarlara yönelik yaptıkları girişimlerle artırmaya çalıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Katili için verilen karara tepki yağıyor
img

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
img

Cayır cayır yanan Kaliforniya'da çekilen görüntü "Yok artık" dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma! İlker Gönen'in avukatı, savcının dosyadan el çektirilmesini istedi

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
ABD'de yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Beklenen rüzgar endişeleri artırdı

ABD'yi korkudan titreten tahmin! Hesaplar altüst oldu

Son Dakika Haberleri

Aycan ve Onur barıştı mı? Kısmetse Olur Aycan Onur çifti ne zaman barıştı? MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? MasterChef şampiyonu Onur ne dedi? Bu akşam Uzak Şehir var mı? 13 Ocak Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim? Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler ne? HALKA ARZ SONUÇLARI | EGEYAPI halka arz sonuçları açıklandı mı? Ege Yapı kaç lot verdi? BARAJ DOLULUK ORANI 13 OCAK | İstanbul'da yağışlar barajları ne kadar doldurdu? YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 YHT biletlerine zam geldi mi? Eyyâm-ı biyd orucu 2025 ne zaman, kaç gün tutulur? Hicri ayın 13, 14 ve 15. günü hangi tarihe denk geliyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.