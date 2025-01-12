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Türkiye'nin Fıstık İhracatı 2024'te 229 Milyon Doları Aştı

Türkiye'nin Fıstık İhracatı 2024'te 229 Milyon Doları Aştı
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Türkiye, 2024 yılında 96 ülkeye yaptığı fıstık ihracatından 229 milyon 777 bin dolar gelir elde etti. Geçen yıla göre yüzde 52'lik bir artışla dikkat çeken ihracat, başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye yapıldı.

Türkiye'den 2024 yılında 96 ülkeye gerçekleştirilen fıstık ihracatından 229 milyon 777 bin dolar gelir elde edildi.

Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan, tatlılardan yemeklere, çikolatadan çerezlere kadar birçok üründe kullanılan fıstık, Türkiye'de en fazla Şanlıurfa ve Gaziantep'te yetiştiriliyor.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2023 yılında 150 milyon 906 bin dolarlık fıstık ihraç edildi. 2024 yılında ise ihracat, önceki yıla göre yüzde 52'lik artışla artarak 229 milyon 777 bin dolar oldu.

Geçen yıl Almanya, İtalya, Kazakistan, Irak, Kırgızistan, Çin, Tacikistan, İngiltere, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Türkmenistan, İsviçre, İspanya, Polonya, Malta, Gana, Japonya, Küba, Romanya ve Norveç'in de aralarında bulunduğu 96 ülkeye fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında Almanya bulunuyor. Türkiye, Almanya'ya geçen yıl 49 milyon 409 bin dolarlık fıstık sattı. Almanya'yı 47 milyon 523 bin dolarla İtalya, 12 milyon 108 bin dolarla Kazakistan izledi.

"Bölgede artan ağaç sayısı rekolteyi ve ihracatı arttıracak"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, fıstığın başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Güneydoğu çiftçisi için "yeşil altın" olarak adlandırılan önemli bir tarımsal ürün olduğunu belirtti.

Güneydoğu'da yetiştirilen fıstığın hem iç pazarda hem de yurt dışında büyük talep gördüğünü ifade eden Kızıldemir, şöyle konuştu:

"Fıstığın bölge ve Türkiye ekonomisi için ne kadar önemli bir ürün olduğunu biliyoruz. Zaten 2024 yılındaki ihracat rakamlarının 2023 yılı rakamlarını geçmesi de bunun bir göstergesi. İhracat rakamlarının yüksek olması, ülke ekonomimizin gelişimi ve ticari hacminin artışı açısından oldukça önemli. Artan ihracat rakamlar sayesinde, hem çiftçi hem sanayiciyi hem de ihracatçılar kazandı. Bölgemizde artan ağaç sayısıyla fıstık rekoltesinin önümüzdeki dönemlerde katlanmasını ve bu durumun da ihracat rakamlarını daha ciddi boyutlara ulaştırmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
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