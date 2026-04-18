Fas'a tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatı

Türkiye, Fas'a 1 milyar 26 milyon 405,6 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi kıtaya yapılan ticarete ivme katmaya devam ediyor.

Türkiye ve Fas'ın gerçekleştirdiği yoğun temaslar ve 2006 yılında yürürlüğe giren Türkiye- Fas Serbest Ticaret Anlaşması'nın ardından iki ülkenin ekonomik ilişkileri hızlandı.

İki ülke hem Avrupa Birliği'ne (AB) hem Afrika'ya hem de ABD'ye açılım noktasında çok stratejik bir konumda bulunuyor. Türkiye'nin Fas'taki yatırımlarının ağırlıklı olarak otomotiv perakende temizlik ürünleri, tekstil, madencilik, lojistik gibi sektörlerde yoğunlaşıyor.

Ayrıca Fas Türk Ticaret ve Sanayi Odası (Chambre Turque de Commerce et d'Industrie au Maroc - CTCIM), Kazablanka'da yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısının ardından aralık ayı itibarıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Söz konusu gelişmeler olumlu sonuçlarını iki ülke arasındaki ihracat verilerinde gösteriyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, Fas'a 1 milyar 26 milyon 405,6 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Fas'a ihracatı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 arttı. Türk ihracatçılar, Fas'a 2025'in aynı döneminde 886,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.

Geçen ocak-mart döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 17. ülke olan Fas, bu yılın aynı döneminde en fazla dış satım yapılan 14. ülke olarak kayıtlara geçti.

İhracatta lider kimya sektörü

Yılın ilk çeyreğinde Fas'a en fazla ihracatı 312,3 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı.

Bu sektörü, 163,8 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 126,6 milyon dolarla çelik, 107,1 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 67,7 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri izledi.

Ülkeye, elektrik ve elektronik sektörü 59,7 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 45,8 milyon dolar, makine ve aksamları 43,3 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 25,9 milyon dolar, hazırgiyim ve konfeksiyon 17,8 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri Fas'a ihracat artışında da lider konumda bulunuyor. Sektörün bu ülkeye dış satımı yılın ilk çeyreğinde 196,7 milyon dolar arttı.

İhracat artışında bu sektörü 43,2 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 12,8 milyon dolarla makine ve aksamları, 11,6 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 6,3 milyon dolarla madencilik ürünleri takip etti.

TİM verilerine göre, 2026 ocak-mart döneminde Fas'a en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle: