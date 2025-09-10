Türkiye'nin Enerji Arz Güvenliği İçin Yenilenebilir Enerji Stratejisi Güçlendirilecek

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla "yerli ve yenilenebilir" odaklı strateji güçlendirilecek.

AA muhabirinin, 2026-2028 dönemini kapsayan yeni OVP'den yaptığı derlemeye göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, ithal kaynaklara bağımlılık azaltılacak ve yerli ürün kullanım şartı içerecek şekilde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleri hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Kesintili kaynaklar olan rüzgar enerjisi santrali (RES) ve güneş enerjisi santrali (GES) üretimlerinin izlenmesi ve doğru üretim tahmini amacıyla sistemler geliştirilerek bu kaynakların etkin kullanımı sağlanacak, sistem güvenliği için elektrik depolama kapasitesi artırılacak.

Elektrik iletim ve dağıtım şebeke altyapısı, esneklik ihtiyaçları gözetilerek yeni teknolojilerle güçlendirilecek, komşu ülkelerle yeni elektrik hatları tesis edilecek, şebeke altyapısı sistemin güvenliğini ve bölgelerin arz-talep durumlarını gözetecek şekilde geliştirilecek.

Enerji verimliliği ve talep yönetimi

Enerji tüketiminin yüksek olduğu sektörler başta olmak üzere enerji verimliliği yatırımları desteklenecek. Talep taraflı katılım mekanizması ile enerjinin verimli kullanımı teşvik edilecek.

Hidrojen değer zincirinde teknoloji sağlayıcısı konumuna ulaşmak için AR-GE ve yenilik faaliyetleri desteklenecek. Mevcut ve yeni serbest bölgelerde yenilenebilir enerji kullanımı artırılarak yeşil ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanacak. Türkiye'nin bölgesel enerji ticaret merkezi olmasına yönelik çalışmalar da sürdürülecek.

Yerli bazlı yük santrallerde elektrik üretiminde kullanılan kaynakların üretim portföyündeki oranının artırılması için mevcut ve yeni tesisler teşvik edilecek. Petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarına yönelik arama ve üretim çalışmaları yurt içi ve yurt dışında artırılarak rezervler ekonomiye kazandırılacak.

Nükleer enerji ve AR-GE

Nükleer teknolojiler stratejisi ve eylem planı hazırlanacak, nükleer enerji elektrik üretim portföyüne dahil edilecek, kapasite artırılacak ve yerli ekipman kullanımı teşvik edilecek.

Radyoaktif ham madde, metalik maden, nadir toprak elementleri ve endüstriyel ham maddelerin potansiyel rezerv alanları belirlenecek. Yurt içi ve yurt dışı maden ve jeotermal kaynakların uluslararası standartlarda ve sürdürülebilir madencilik politikaları çerçevesinde aranarak ekonomiye kazandırılması sağlanacak.

Madencilik sektöründe AR-GE'ye dayalı yerli teknoloji ve ürün geliştirilmesi çalışmaları yapılacak, katma değeri yüksek bor ürünlerinin üretim ve satış miktarı artırılacak, nadir toprak elementleri ve lityum karbonatın ekonomiye kazandırılması sağlanacak.

Enerji ve madencilik faaliyetlerinde yatırım güvencesinin sağlanmasına yönelik ikincil mevzuat hazırlanacak.