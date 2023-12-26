Türkiye'nin en zenginleri arasında en popüler kim? Murat Ülker rakiplerine açık ara fark attı

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak, 2023 yılında en çok haber konusu olan Türkiye'nin en zengin isimlerini sıraladı. Listenin ilk sıralarında Murat Ülker, İbrahim Erdemoğlu, Erman Ilıcak, İpek Kıraç gibi isimler yer aldı.

MURAT ÜLKER EN YAKIN RAKİBİNİ 2'YE KATLADI

Türkiye'nin en zengin 10 isminin baz alındığı listenin zirvesinde 6 bin 333 habere konu olan Murat Ülker yer aldı. Zenginler sıralamasında 2. olan Ülker, 4 milyon 740 bin okunma sayısına ulaştı. Türkiye'nin en zengin ismi İbrahim Erdemoğlu ise 3 bin 731 haberle listeye ikinci sıradan girdi. Erdemoğlu'nun okunma sayısı 2 milyon 37 bin.

İPEK KIRAÇ OKUNMA SAYISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Listenin üçüncü sırasında Türkiye'nin en zengin 8. ismi olan Erman Ilıcak yer aldı. 3 bin 574 habere konu olan Ilıcak toplamda 1 milyon 266 bin kere okundu. Zenginler sıralamasında 5. olan İpek Kıraç da en çok habere konu olan 4. kişi oldu. 2 bin 733 kez haber konusu olan Kıraç 3 milyon 260 bin okunma sayısına ulaştı.

Listenin tamamı şu şekilde:

Forbes'un açıkladığı listeye göre Türkiye'nin en zengin 10 ismi şöyle:

1- İbrahim Erdemoğlu

2- Murat Ülker

3- Ali Erdemoğlu

4- Semahat Sevim Arsel

5- İpek Kıraç

6- Mustafa Rahmi Koç

7- Şaban Cemil Kazancı

8- Erman Ilıcak

9- Filiz Şahenk

10- Sezai Bacaksız