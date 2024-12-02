Türkiye'nin en zengin 2 kadını
Forbes, 2024 Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini yayımladı. Listeye göre; Murat Ülker zirvede yer alırken, geçen yıl birinci olan İbrahim Erdemoğlu büyük bir servet kaybı yaşayarak 10. sıraya geriledi. İpek Kıraç ise listenin 2. sırasında yer alarak Türkiye'nin en zengin kadını oldu. Semahat Sevim Arsel ise 3.1 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer aldı.
İş dünyası dergisi Forbes, 2024 yılına girerken Türkiye'nin en zengin iş insanlarının yer aldığı listeyi güncelledi. Listeye göre, geçen yıl 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını kazanan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu yıl ciddi bir düşüş yaşadı.
ERDEMOĞLU'NUN SERVETİ 3 MİLYAR DOLAR ERİDİ
Borsa İstanbul'da şirketlerine ait hisselerin değer kaybetmesi sonucu Erdemoğlu'nun toplam varlıklarında 3 milyar doları aşan bir erime gerçekleşti. 2024 yılı için yayımlanan Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı listesinde Erdemoğlu, 10. sırada yer aldı. Erdemoğlu'nun servetindeki düşüş, SASA polyester hisselerinin 2023 yılı başında 10 liraya ulaşırken şu an 4 liraya kadar gerilemesiyle açıklanıyor.
MURAT ÜLKER 2 MİLYON DOLAR FARK ATTI
Listenin zirvesinde ise Murat Ülker yer alıyor. 5.1 milyar dolarlık servetiyle Ülker en yakın rakibine 2 milyar dolarlık fark attı. Koç ailesinin üyeleri de listenin üst sıralarında dikkat çekiyor.
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 2 KADINI
İpek Kıraç, 3.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş kadını olurken, Semahat Sevim Arsel 3.1 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Mustafa Rahmi Koç ise 2.8 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada bulunuyor.
İşte Forbes dergisinin yayımladığı 2024 yılı Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı sıralaması:
- Murat Ülker (5.1 milyar dolar)
- İpek Kıraç (3.2 milyar dolar)
- Semahat Sevim Arsel (3.1 milyar dolar)
- Şaban Cemil Kazancı (3.1 milyar dolar)
- Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)
- Erman Ilıcak (2.6 milyar dolar)
- Hamdi Ulukaya (2.5 milyar dolar)
- Mehmet Sinan Tara (2.4 milyar dolar)
- Ferit Faik Şahenk (2.2 milyar dolar)
- İbrahim Erdemoğlu (2.2 milyar dolar)