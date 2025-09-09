Türkiye'nin En Güvenilir Protein Kaynağı: Su Ürünleri

Su Ürünleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Yıldırım, Türkiye'de en güvenilir protein kaynağının su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile elde edildiğini söyledi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, güvenilir ürün platformunda Türkiye'nin balık konusunda çok başarılı olduğunu belirterek, özellikle midye yetiştiriciliğinde önemli aşamalar kaydedildiğini aktardı.

Gıda sektöründe endüstriyel üretim dışında doğal kavramı bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, "İyi tarım uygulamaları var. Organik ve ekolojik ürünler var. Organik balık tanımı yaparsak; doğal şartlar altında hiçbir katkı, koruyucu içermeyen, genetik modifikasyona uğramamış, tamamen doğal yemlerle beslenen, bir kontrol kuruluşu tarafından sertifikalandırılmış balığa organik balık diyebiliriz. Diğer organik ürünlere kıyasla, organik tavuk üretimine kıyasla diğer protein kaynaklarına göre çok daha sağlıklı ve besleyici." dedi.

Türkiye'nin su ürünleri üretimi içinde balıkla ilgili bir sorununun olmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye'de midye, dolma olarak tüketiliyor yıllardır. Hemen her köşe başında midye dolma tezgahı görüyoruz. Bakanlık ciddi girişimlerde bulundu. Marmara Bölgesi'nde 30 firma, Ege Bölgesi'nde 17-18 ve Karadeniz'de 3 firma midye çitliği kurdu. Midye üretiminin biraz daha geliştirilmeye ihtiyacı var. İlk zamanlarda doğadan kaçak yollarla toplanan midyelerle dolma yapılmış ama özellikle 10-15 yıldır tamamen çiftlik midyesine çevirme çalışması var." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'de en güvenilir protein kaynağının su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile elde edildiğini belirterek, "Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde su ürünleri tüketimi iyi noktalarda. Belki de bu yüzden hayvansal ihracatın yüzde 50'sinden fazlasını su ürünleri oluşturuyor." ifadesini kullandı. - BURSA