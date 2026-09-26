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Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yüzde 62,9'u yenilenebilir kaynaklardan oluştu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göre Türkiye'nin elektrik kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata ulaştı. Bu gücün yüzde 62,9'u yenilenebilir kaynaklardan oluşurken, güneş ve rüzgarın toplam kurulu gücü 43 bin 348 megavata, payı yüzde 34,2'ye yükseldi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, ağustos sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata ulaşırken, toplam kurulu gücün yüzde 62,9'una karşılık gelen 79 bin 902 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde yerli kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 72,1 olarak gerçekleşti.

Ağustos sonu itibarıyla güneş enerjisinin kurulu gücü 27 bin 914 megavata yükselirken, toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 22 oldu. Rüzgar enerjisinde ise kurulu güç 15 bin 434 megavata ulaştı ve toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 12,2 olarak gerçekleşti.

Böylece güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücü 43 bin 348 megavata, toplam kurulu güç içerisindeki payı ise yüzde 34,2'ye yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün ağustos sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata eriştiğini kaydeden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu gücün yüzde 62,9'u yenilenebilir kaynaklardan oluşurken, güneş ve rüzgarda toplam 43 bin 348 megavat kurulu güce ulaştık. Güneşin, kurulu gücümüz içerisindeki payı yüzde 22'ye çıktı. Temiz, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın payını her geçen gün biraz daha büyüteceğiz. Güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırarak hem enerji arz güvenliğimizi güçlendirecek hem de 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. COP31 sürecinde de Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu ve somut hedeflerini güçlü şekilde ortaya koyacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

Ağustos sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı ise şöyle oldu:

KAYNAK

KURULU GÜÇ (MW)

PAY (%)

Hidroelektrik

32.331

25,5

Güneş

27.914

22,0

Doğal Gaz

25.012

19,7

Rüzgar

15.434

12,2

Yerli Kömür

11.565

9,1

İthal Kömür

10.466

8,2

Biyokütle

2.424

1,9

Jeotermal

1.798

1,4

TOPLAM

126.944

%100

Kaynak: AA
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