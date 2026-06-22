Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125 bin 598 megavata yükseldi

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, mayıs sonu itibarıyla 125 bin 598 megavata ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Dünya Yenilenebilir Enerji Günü kapsamında yaptığı açıklamaya göre, kurulu gücün yüzde 62,6'sına karşılık gelen 78 bin 561 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, yükselişini sürdürerek mayısta 125 bin 598 megavata çıktı. Kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise yüzde 71,8 oldu.

Mayıs sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımında yüzde 25,8 payla hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Onu, yüzde 21,4'le güneş, yüzde 20'yle doğal gaz, yüzde 12'yle rüzgar, yüzde 9,2'yle yerli kömür, yüzde 8,3'le ithal kömür, yüzde 1,9'la biyokütle ve yüzde 1,4'le jeotermal takip etti.

Mayıs sonu itibarıyla güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı yüzde 33,4'lük payla 42 bin 21 megavata yükselmiş oldu. Böylece, toplam kurulu gücün üçte birinden fazlası sadece rüzgar ve güneşten oluştu.

Kurulu güç sıralamasında ise 32 bin 344 megavatla hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Onu 26 bin 899 megavatla güneş, 25 bin 16 megavatla doğal gaz, 15 bin 122 megavatla rüzgar, 11 bin 565 megavatla yerli kömür, 10 bin 456 megavatla ithal kömür, 2 bin 398 megavatla biyokütle ve 1798 megavatla jeotermal enerji izledi.

"Yerli ve temiz kaynaklara yatırım devam edecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin enerjisini yenilenebilir kaynaklarla yükseltmeye devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Toplam elektrik kurulu gücümüz 125 bin 598 megavata ulaşırken bunun 78 bin 561 megavatlık büyük kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarımız oluşturuyor. Sadece rüzgar ve güneşte 42 bin megavatı aşarak önemli bir eşiği geride bıraktık. Böylece toplam kurulu gücümüzün üçte birinden fazlasını bu iki kaynaktan sağlıyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak ve Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak için yerli ve temiz kaynaklarımıza yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz."