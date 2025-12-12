TCMB: Cari işlemler hesabı ekimde 457 milyon dolar fazla kaydetti

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayında cari işlemler hesabının 457 milyon dolar fazla kaydettiğini, yıllık cari açığın yaklaşık 22 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TCMB, Ekim 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ekim ayında cari işlemler hesabı 457 milyon dolar fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 28 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, ekim ayında cari açık yaklaşık 22 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 67,3 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,2 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 328 milyon dolar açık verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7 milyar 588 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 462 milyon dolar ve 5 milyar 860 milyon dolar oldu.

FİNANS HESABI

2025 yılı Ekim ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,2 milyar dolar, net portföy yatırımları 0,2 milyar dolar, krediler 26,9 milyar dolar ve ticari krediler 0,8 milyar dolar katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 3,9 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 13,3 milyar dolar oldu.

Ekim ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 838 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 128 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 966 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 225 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 240 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları ekim ayında 1 milyar 23 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 44 milyon dolar ve DİBS piyasasında 98 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 529 milyon dolar ve 606 milyon dolar net alış, genel hükümet ihraçlarında ise 646 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 829 milyon dolar, 850 milyon dolar ve 3 milyar 139 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2 milyar 229 milyon dolar net artış ve 190 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 2 milyar 39 milyon dolar net artış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 610 milyon dolar net azalış oldu.