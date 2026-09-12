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Türkiye'nin dijital dönüşüm süreci yeni OVP ile daha da hızlanacak

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- Orta Vadeli Program'da kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak ve yeni nesil dijital teknolojilerden daha etkin şekilde faydalanmak üzere dijital devlet kurumsal mimarisine yönelik mevzuat altyapısı oluşturulacak İşletmelerin dijital dönüşüme yönelik kabiliyet ve kapasiteleri artırılacak, bunların dijital dönüşüm yatırımları, Dijital Dönüşüm Programı ile desteklenecek Test, muayene, gözetim ve belgelendirme ile standardizasyon ve uygunluk değerlendirme süreçlerinde dijital dönüşüm hızlandırılarak yapay zeka destekli, veri odaklı ve entegre hizmet modelleri geliştirilecek

İşletmelerin dijital dönüşüme yönelik kabiliyet ve kapasiteleri artırılacak, bunların dijital dönüşüm yatırımları, Dijital Dönüşüm Programı ile desteklenecek.

AA muhabirinin, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, dijital dönüşümün hızlandırılması için kaynakların daha etkin kullanılması sağlanacak.

Programa göre, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin (TR ETS) Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile uyumu güçlendirilerek emisyon yoğun sektörlerin yeşil dönüşümü ve ihracat rekabetçiliğine destek verilecek. İmalat sanayisinde yeşil ve dijital dönüşümlere yönelik sektör ve teknoloji düzeyindeki ihtiyaçlar belirlenecek ve destek mekanizmaları oluşturulacak.

Sanayide yeşil dönüşümü hızlandırmak, temiz üretimi görünür kılmak ve firmaların yeşil finansa erişimini kolaylaştırmak amacıyla sektörel "Mevcut En İyi Teknikler" (MET-Endüstriyel tesislerde çevrenin bir bütün olarak korunmasını sağlayan en etkili, teknolojik ve ekonomik açıdan uygulanabilir yöntemler bütünü) doğrultusunda düzenlemelere yönelik faaliyetler yürütülerek ve gerekli insan kaynağı yetiştirilerek "Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme" sürecine devam edilecek. Sanayi kaynaklı atık ısının etkin kullanılması amacıyla mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Elektrikli araç şarj istasyonları yaygınlaştırılacak

"Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Stratejisi ve Eylem Planı" tamamlanarak uygulamaya konulacak, entegre, verimli, güvenli, çevreye duyarlı akıllı ulaşım sistemleri teknoloji yol haritası oluşturulacak, ulaşımda emisyon azaltımı ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla bağlantısallığın artırılması konularında projeler hayata geçirilecek.

Elektrikli araç şarj istasyonlarının ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak. Lojistik sektöründe ağır ticari araçların elektrifikasyonunu desteklemek üzere yüksek kapasiteli şarj istasyonlarına yönelik ulusal plan hazırlanacak.

İşletmelerin dijital dönüşüme yönelik kabiliyet ve kapasiteleri artırılacak. Kamu hizmetlerinin sunulmasında dijital teknolojilerin azami düzeyde kullanılması sağlanacak.

Süper bilgisayar altyapıları geliştirilecek

Dijital Dönüşüm Programı ile işletmelerin dijital dönüşüm yatırımları desteklenecek. Yapay zeka alanında Avrupa Birliği (AB) ile uyum gözetilerek ulusal mevzuat altyapısı geliştirilecek. Yapay zeka uygulamalarının ihtiyaç duyduğu süper bilgisayar altyapıları geliştirilecek ve Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) süper bilgisayarının kapasitesi artırılacak.

Veri ekonomisine geçişi hızlandırmak üzere veri sahipliği ve paylaşım sorumluluklarıyla teknik yöntemlere ilişkin hususları da kapsayan ulusal politika çerçevesi hazırlanacak, veri yönetişimi çatı mevzuatı ve altyapısı oluşturulacak.

Kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak ve yeni nesil dijital teknolojilerden daha etkin şekilde faydalanmak üzere dijital devlet kurumsal mimarisine yönelik mevzuat altyapısı oluşturulacak.

Yapay zeka destekli hizmet modelleri tasarlanacak

Yerel yönetim kuruluşlarının bilişim yatırımlarına yönelik kaynak kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla ortak yazılım bileşenleri ve paylaşımlı dijital altyapılar yaygınlaştırılacak, mükerrer sistem yatırımları azaltılacak. Söz konusu yönetimlerde veri temelli karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla birlikte çalışabilirlik esasları ve ulusal mimari çerçevesinde bütünleşik dijital şehir yönetim altyapısı oluşturulacak, ortak platform yaklaşımıyla dijital belediyecilik hizmetleri yaygınlaştırılacak.

Stratejik sektörlerde uluslararası akreditasyona sahip test ve uygunluk değerlendirme altyapıları geliştirilecek. Test, muayene, gözetim ve belgelendirme ile standardizasyon ve uygunluk değerlendirme süreçlerinde dijital dönüşüm hızlandırılarak yapay zeka destekli, veri odaklı, entegre hizmet modelleri geliştirilecek.

Eğitimin tüm kademelerinde müfredatın ve altyapının dijital dönüşümünün geliştirilmesi sağlanacak, süreç odaklı ve yeterlik temelli bir dijital ölçme değerlendirme sistemi kurulacak.

Kaynak: AA
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