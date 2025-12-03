Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti

Küresel boyuttaki ekonomik kriz, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketleri de etkilemeye devam ediyor.

Osmaniye merkezli Barış Tavukçuluk, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayınca Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptı.

ÜÇ AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, firmaya üç aylık geçici mühlet tanıdı. Ayrıca sürecin sağlıklı yürütülmesi için şirkete bir konkordato komiseri atandı.

BÖLGENİN ÖNEMLİ KAFES SİSTEMİ ÜRETİCİSİ

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Barış Tavukçuluk, 2009 yılında kuruldu ve tavukçuluk sektöründe önemli bir üretici konumuna yükseldi. Firma, etlik ve yumurtalık civciv, hindi, ördek ve yarka üretimi, yemeklik yumurta üretimi, kanatlı hayvan ticareti gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Şirket ayrıca, bölgenin en büyük kafes sistemi yarka üretim kapasitesine sahip kuruluşlarından biri olarak biliniyor.