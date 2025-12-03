Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti
Küresel boyuttaki ekonomik kriz Türkiye'de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken, halkaya eklenen son firma Osmaniye merkezli Barış Tavukçuluk oldu. Yaşadığı mali sıkıntıları aşamayan dev şirket, konkordato başvurusunda bulundu. Etlik ve yumurtalık civciv, hindi, ördek ve yarka üretimi yapan şirket, bölgenin en büyük kafes sistemi yarka üretim kapasitesine sahip kuruluşlarından biri olarak biliniyor.
- Barış Tavukçuluk, Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptı.
- Mahkeme, Barış Tavukçuluk'a üç aylık geçici mühlet tanıdı ve şirkete bir konkordato komiseri atadı.
- Barış Tavukçuluk, 2009 yılında kuruldu ve tavukçuluk sektöründe etlik ve yumurtalık civciv, hindi, ördek, yarka üretimi, yemeklik yumurta üretimi ve kanatlı hayvan ticareti alanlarında faaliyet gösteriyor.
Küresel boyuttaki ekonomik kriz, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketleri de etkilemeye devam ediyor.
Osmaniye merkezli Barış Tavukçuluk, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayınca Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptı.
ÜÇ AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI
Başvuruyu değerlendiren mahkeme, firmaya üç aylık geçici mühlet tanıdı. Ayrıca sürecin sağlıklı yürütülmesi için şirkete bir konkordato komiseri atandı.
BÖLGENİN ÖNEMLİ KAFES SİSTEMİ ÜRETİCİSİ
İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Barış Tavukçuluk, 2009 yılında kuruldu ve tavukçuluk sektöründe önemli bir üretici konumuna yükseldi. Firma, etlik ve yumurtalık civciv, hindi, ördek ve yarka üretimi, yemeklik yumurta üretimi, kanatlı hayvan ticareti gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Şirket ayrıca, bölgenin en büyük kafes sistemi yarka üretim kapasitesine sahip kuruluşlarından biri olarak biliniyor.