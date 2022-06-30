Türkiye'nin denizcilikte hedefi 100 Milyar Dolar

Piri Reis Denizcilik Vakfı Başkanı ve iş adamı Vehbi Koç, Türkiye'nin deniz ticareti hedefleriyle alakalı açıklamalarda bulundu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla açıklama yapan Piri Reis Denizcilik Vakfı Başkanı Vehbi Koç, Kabotaj Bayramını kutlayarak Türkiye'nin 2053 yılına kadar deniz ticaretini 100 Milyar tonluk taşıma kapasitesine çıkartarak dünyadaki denizcilik faaliyetlerinde ilk 10'a yerleşeceğini belirtti.

Türkiye'nin bugünkü deniz ticaretindeki yıllık mevcut kapasitesinin 32 milyon ton taşıma kapasitesi olduğunu ifade eden Vehbi Koç "Türkiye'nin deniz ticaretinde yıllık mevcut kapasitesi bugün 32 milyon ton. Ülkedeki gelişmeler siyasi istikrar normal şartlar altında bu şekilde yeni yatırımlarla birlikte devam ederse 2053 yılına kadar 100 milyon ton taşıma kapasitene, 400 milyon ton olan limanlarımızdaki yükleme boşatma kapasitesi ise 2 milyar tona ulaşacaktır. Böylelikle bugün 30 milyar dolarlık deniz ticaretinden elde edilen gelirimiz inşallah 100 milyar dolarlık seviyelere gelecek" ifadelerini kullandı.

Yat bağlamada hedef 50 bin adet

Deniz ticaretinin yanı sıra deniz yaşam kültürünün de geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Vehbi Koç "Türkiye Cumhuriyeti devleti sahillerde yapmış olduğu yatırımlarla yeni cekek ve yat bağlama yerleri oluşturarak vatandaşlarımızı aynı zamanda deniz yaşamıyla da buluşturmuştur. Denizci bir millet olan Türkler denizle olan bağını her geçen gün arttırmaktadır. Bugüne kadar yapılan tüm yatırımlarla birlikte bağlama kapasitesi 20.000 olan ülkemiz yatırımların devam etmesi ile birlikte 2053 yılında yaklaşık 50 bin yat bağlama kapasitesine erişecektir" dedi.

Türkiye'nin önümüzdeki dönemde denizcilik alanında büyük bir ivme yakalayacağının altını çizen Vehbi Koç "Türkiye, denizcilik faaliyetlerinde 2053'te tam anlamıyla denizci millet ve denizci ülke olacaktır. Şu an ülkemizin denizcilik sektöründe 30 bin kişi istihdam edilmektedir. Yapılan yatırımlar ve devam eden gelişmelerle istihdam edilen kişi sayısı da 100 binlere ulaşarak dünyanın 10 büyük denizci ülkesinden biri olacağız" diye konuştu. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi