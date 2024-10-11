Türkiye 9 Ayda 116 ülkeye çay ihraç etti

Türkiye, yılın 9 ayında 116 ülkeye gerçekleştirdiği çay ihracatından 18 milyon 23 bin 919 dolar gelir elde etti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, dünyada üzerine kar yağan tek çaya sahip Türkiye'den 9 ayda 3 bin 642 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan, 18 milyon 23 bin 919 dolar kazanç sağlandı.

ABD, ÇAY İHRACATIMIZDA İLK 5'TE

Belçika, Birleşik Krallık, KKTC, Almanya ve ABD, çay dış satımından en çok gelir elde edilen 5 ülke oldu.

Yılın 9 aylık döneminde Belçika'ya 6 milyon 105 bin 169, Birleşik Krallık'a 2 milyon 766 bin 299, KKTC'ye 1 milyon 338 bin 382, Almanya'ya 1 milyon 318 bin 268 ve ABD'ye de 1 milyon 246 bin 456 dolarlık çay satıldı.

2023'ten farklı olarak Moritanya, Tunus, Mısır, Küba, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Kolombiya, Kamboçya ve Slovenya'nın da aralarında bulunduğu 17 ülkeye bu dönem çay gönderildi.

ÜLKE İHRACATININ YÜZDE 45'İ RİZE'DEN

Türkiye'nin çay ihracatının yüzde 45'lik kısmı Rize'de faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi. Rize'den ocak-eylül döneminde Belçika başta olmak üzere 24 ülkeye 2 bin 234 ton çay ihraç edilerek karşılığında 8 milyon 74 bin 80 dolar kazanç sağlandı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'nin çay ihracatında her dönem olduğu gibi Avrupa ülkelerinin başı çektiğini söyledi. Çay ihracatını önemsediklerini belirten Kalyoncu, "Çay ihracatında yılı, geçen yılın aynı seviyelerinde kapatacağımızı öngörmekteyiz." dedi. Kalyoncu, çay ihracatının artırılmasına yönelik sürekli çalıştıklarına da işaret ederek şu değerlendirmede bulundu: Önümüzdeki dönemde çay ihracatımızın daha üst rakamlara ulaşması için geliştirdiğimiz projelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamsa da önemli çay kültürünün olduğu Japonya'da aralık ayının ilk haftasında tadım etkinlikleri düzenleyerek çay tanıtımı yapacağız."

İHRACATIN DAHA DA ARTIRILMASI GÜNDEMDE

Türk çayı ihraç edilen ülkelerdeki pazar payının artırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Kalyoncu, "İlerleyen günlerde çay ihracatçılarımızla özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ticaret heyeti programları düzenleyerek bu bölgelere yönelik ihracatımızı artırmaya çalışacağız." diye konuştu.