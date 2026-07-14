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Türkiye'nin balık yemi ihracatı ilk yarıda yüzde 31 arttı

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Türkiye'nin balık yemi ihracatı, 2026'nın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 31 artışla 35,4 milyon dolara ulaştı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı, 41 ülkeye yapılan ihracatta Rusya'nın ilk sırada olduğunu ve 2027'de 100 milyon dolar hedeflendiğini açıkladı.

Türkiye'nin balık yemi ihracatı, 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 27 milyon dolardan 35,4 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde kaydettiği gelişimle paralel olarak balık yemi üretimi ve ihracatında da istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin balık yemi ihracatının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 27 milyon dolardan 35,4 milyon dolara yükseldiğini aktaran Öztürk, bölge ihracatçıları olarak bu dönemde gerçekleştirdikleri 30,5 milyon dolarlık dış satımla Türkiye'nin toplam balık yemi ihracatının yüzde 86'sını karşıladıklarını ifade etti.

Öztürk, su ürünleri sektöründeki büyümenin balık yemi sanayisini doğrudan desteklediğine aktararak, şunları kaydetti:

"Başta Akdeniz havzası, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok pazarda artan talep, ihracattaki yükselişi destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı. 2026 yılında Rusya Federasyonu 21,2 milyon dolarlık taleple ilk sırada yer aldı. Tunus'a 3,5 milyon dolarlık, Özbekistan'a 2,4 milyon dolarlık, Arnavutluk'a 1,3 milyon dolarlık ve Kırgızistan'a 1,2 milyon dolarlık balık yemi ihraç ettik. Balık yemi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 41 oldu. Sektörümüz üretim ve ihracattaki seviyesini koruduğu takdirde, 2027 yılında 100 milyon doları aşabilir ve dünya genelinde ihracatta ilk 10 ülke arasına girebiliriz."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
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