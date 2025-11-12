Haberler

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Güncelleme:
Türkiye'nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketleri arasında yer alan Türkiye Petrolleri, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından konkordato talep etti. Şirketin Antalya ve Hatay'da bulunan akaryakıt rafinerisinden piyasa değeri 1 milyar TL'nin üzerinde akaryakıt kaçırdığı iddia edilmiş ve 3 yöneticisi tutuklanmıştı.

  • Türkiye Petrolleri konkordato başvurusunda bulundu.
  • Türkiye Petrolleri'nin üst yönetiminde bulunan 3 isim tutuklandı.
  • İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket hakkında tedbir kararı aldı.

Türkiye'de akaryakıt sektörünün en büyük şirketleri arasında yer alan Türkiye Petrolleri, geçtiğimiz günlerde hakkında başlatılan soruşturmanın ardından konkordato başvurusunda bulundu.

ÜST YÖNETİMDEKİ 3 İSİM TUTUKLANDI

Antalya ve Hatay'da bulunan SOCAR Türkiye'ye ait Star Rafinerisi'nden piyasa değeri 1 milyar TL'nin üzerinde akaryakıt çalınmasıyla başlayan skandal, şirketin suç duyurusunda bulunmasıyla boyut değiştirmiş ve ilk incelemelerin ardından Türkiye Petrolleri'nin üst yönetiminde bulunan 3 isim tutuklanmıştı.

Zülfikarlar Holding iştiraki olan Türkiye Petrolleri'nde Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari için de gözaltı kararı verilirken, haftalardır yurt dışında firari durumunda olan Zülfikari'nin şirketinden dikkat çeken bir hamle geldi.

KONKORDATO TALEP ETTİ, TEDBİR KARARI VERİLDİ

Türkiye Petrolleri yaşanan gelişmelerin ardından konkordato ilan etti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, şirketin aktif varlıkları hakkında tedbir kararı alınması ve belirli süreyle kesin mühlet talep edilirken, ilk incelemelerin ardından mahkeme şirketin başvurusu üzerine tedbir kararı aldı.

GEÇİCİ MÜHLET İNCELEMESİ YAPILACAK

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin şirket hakkında yürütülen soruşturmayla birlikte, mevcut finansal durumu incelemesi ve nihai bir karara varması bekleniyor. Şirketin başvurusunun reddedilmesi halinde TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin iflas sürecine girebileceği belirtilirken, şirket hakkında geçici mühlet kararı verilmesi halinde mevcut finansal tabloların incelenmesi için konkordato komiser heyeti görevlendirilecek.



