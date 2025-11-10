Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin köklü kuruyemiş markalarından Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme, şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Mahkeme, 5 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş A.Ş.'ye 3 ay süreyle geçici mühlet tanıdı. Ayrıca konkordato sürecinin başarısını değerlendirmek amacıyla 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Kararda, İcra İflas Kanunu'nun 294 ila 297. maddeleri uyarınca şirket aleyhindeki tüm icra takipleri, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri dâhil olmak üzere tüm hukuki süreçlerin durdurulmasına hükmedildi. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre, geçici mühlet kararından önce düzenlenen çeklerin de konkordato süresince bankalarca "konkordato kapsamında" ibaresiyle işleme alınması kararlaştırıldı.

83 YILLIK MARKA EKONOMİK DARBOĞAZDA

1942 yılında Muharrem Ekmekçioğlu tarafından kurulan firma, kuruyemiş sektöründeki uzun geçmişiyle tanınıyor. Şirket, "Sincap" markasıyla hem yurt içinde hem yurt dışında faaliyet göstermekteydi.

Ekmekçioğlu, kuruyemiş, kaplamalı ürün ve spesiyal üretimi alanlarında yaptığı teknolojik yatırımlar ve yüksek hijyen standartlarıyla sektörde güçlü bir konum elde etmişti. Beylikdüzü'ndeki fabrika satış mağazası aracılığıyla doğrudan tüketiciye ulaşmayı hedefleyen firma, geniş dağıtım ağıyla dikkat çekiyordu.

MALİ SIKINTILAR KONKORDATOYA GÖTÜRDÜ

Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve art arda gelen mali sorunlar, Ekmekçioğlu'nun finansal yapısında ciddi bozulmalara yol açtı. Bu gelişmelerin ardından şirketin yaptığı konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edildi ve geçici mühlet kararı yürürlüğe girdi.