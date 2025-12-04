Haberler

Türkiye'nin 6'ıncı sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. sondaj gemisi 'West Dorado'nun Mersin'e ulaştığını duyurdu. Gemi, yaklaşık 2 aylık çalışma sonrasında Karadeniz'e gönderilecek.

Türkiye'nin deniz filosuna kattığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Karadeniz'de görev yapacak 6'ıncı sondaj gemisi 'West Dorado' Mersin'e geldi.

Türkiye'nin satın aldığı 6'ıncı sondaj gemisi Mersin'e ulaştı. Gemi, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı açığına demirledi. Yedinci nesil 6'ıncı sondaj gemisi Taşucu Limanı'nında yaklaşık 2 ay süren bir çalışma sonrası hazır hale getirilerek Karadeniz'e gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan deniz filosuna katılan West Dorado'nın ikizi 'West Draco'nın 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki Taşucu Limanı'nda kırmızı beyaz renklere boyanarak, üzerine Türk bayrağı işlenen 5'inci sondaj geminin hazırlıklarında ise sona yaklaşıldığı öğrenildi.

"2026 yılında keşif amaçlı 6 tane yeni sondaj planlıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gemilerle ilgili 3 gün önce yaptığı açıklamadai "Sondaj gemilerimiz 4 tane Karadeniz'de şu anda çalışan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerimiz. Onlara bir tane Mersin Taşucu'nda beşinci gemimiz zaten gelmişti. Şimdi Karadeniz'de görev yapacak yedinci nesil 6'ıncı sondaj gemimiz de Mersin'de olacak. Yaklaşık 1-2 aylık bir operasyona ihtiyaç var. Ondan sonra da Karadeniz'de görevine başlayacak mevcut üretimimizi arttırmanın yanında Karadeniz'de 2026 yılında keşif amaçlı 6 tane yeni sondaj planlıyoruz" demişti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
