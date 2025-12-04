Haberler

Türkiye'nin 6'ıncı sondaj gemisi Taşucu Limanı'na yanaştı

Türkiye'nin 6'ıncı sondaj gemisi Taşucu Limanı'na yanaştı
Güncelleme:
Türkiye'nin deniz filosuna katılan 6. sondaj gemisi 'West Dorado', Mersin'in Taşucu Limanı'na yanaşarak operasyon için hazır hale getirilmeye başlandı. Bakan Bayraktar, 2026'da yeni keşif sondajları planlandığını açıkladı.

Türkiye'nin deniz filosuna kattığı 6'ıncı sondaj gemisi 'West Dorado', Mersin'in Taşucu Limanı'na yanaştı. Geminin limana yanaşma anı dron ile görüntülendi.

Türkiye'nin satın aldığı 6'ıncı sondaj gemisi bu sabah Mersin'e ulaştı. Sabahın erken saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı açıklarına demirleyen gemi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından limana yanaştı. Geminin limana yanaşma anı, Silifkeli fotoğraf sanatçısı Nadir Köksoy tarafından dron ile görüntülendi. Yedinci nesil 6'ıncı sondaj gemisinin Taşucu Limanı'nda yaklaşık 2 ay süren bir çalışma sonrası hazır hale getirilerek Karadeniz'e gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan deniz filosuna katılan 'West Dorado'nun ikizi 'West Draco'nın 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki Taşucu Limanı'nda kırmızı beyaz renklere boyanarak, üzerine Türk bayrağı işlenen 5'inci sondaj geminin hazırlıklarında ise sona yaklaşıldığı öğrenildi.

"2026 yılında keşif amaçlı 6 tane yeni sondaj planlıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gemilerle ilgili 3 gün önce yaptığı açıklamada, "Sondaj gemilerimiz 4 tane Karadeniz'de şu anda çalışan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerimiz. Onlara bir tane Mersin Taşucu'nda beşinci gemimiz zaten gelmişti. Şimdi Karadeniz'de görev yapacak yedinci nesil 6'ıncı sondaj gemimiz de Mersin'de olacak. Yaklaşık 1-2 aylık bir operasyona ihtiyaç var. Ondan sonra da Karadeniz'de görevine başlayacak mevcut üretimimizi arttırmanın yanında Karadeniz'de 2026 yılında keşif amaçlı 6 tane yeni sondaj planlıyoruz" demişti. - MERSİN

