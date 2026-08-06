Güneş Gözlüğü Ticaretinde İtalya Zirvede

Türkiye yılın ilk 6 ayında en fazla güneş gözlüğü ticaretini İtalya ile yaparken, bu üründe 3,6 milyon dolarlık ihracat, 87,8 milyon dolarlık ithalat kayda geçti.

Güneş gözlüğü, yaz aylarında kullanılan bir aksesuar olmanın ötesinde göz sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor. Gözleri, güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından koruyan güneş gözlükleri hem sağlık hem de moda ve tüketim alışkanlıkları açısından önemli bir ürün grubu olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren yerli firmalar özellikle giriş ve orta segment üretim yaparak, iç pazarda ve ihracatta yer ediniyor. Ancak iç pazardaki güçlü talep ve markalı ürünlere yönelik tüketici tercihi nedeniyle ithalat dış ticarette ağırlığını koruyor.

Güneş gözlüğüne 6 ayda yaklaşık 162 milyon dolar ödendi

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye yılın ilk 6 ayında yaklaşık 162 milyon dolar karşılığında 4 milyon 24 bin 420 güneş gözlüğü ithal etti.

Bu dönemde güneş gözlükleri için en fazla ödeme İtalya'ya yapılırken, bu ülkeyi Çin, Tayland, Japonya ve Fransa izledi.

İtalya'dan ocak-haziran döneminde alınan 1 milyon 473 bin 111 güneş gözlüğü için 87,8 milyon dolar ödendi. Aynı dönemde Çin'den 41,6 milyon dolar karşılığı 1 milyon 815 bin 670 gözlük alındı.

Bu dönemde Tayland'dan ithalat için 10,6 milyon dolar, Japonya'dan alımlar için 6,7 milyon dolar ve Fransa'dan getirilen güneş gözlükleri için 6,4 milyon dolar ödendi.

Türk güneş gözlükleri Körfez pazarında da öne çıktı

Türkiye, 6 ayda bu üründe en çok ihracatı da İtalya'ya yaptı. İtalya'ya, ocak-haziran döneminde 3,6 milyon dolar karşılığında 51 bin 246 güneş gözlüğü satıldı.

İtalya'dan sonra en fazla dış satım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapıldı. KKTC'ye 1,4 milyon dolar karşılığında 16 bin 765 güneş gözlüğü ihraç edildi.

Körfez ülkeleri de bu dönemde Türk güneş gözlüklerine ilgi gösterdi. Yılın ilk 6 ayında 337,6 bin dolarla Suudi Arabistan ve 332,8 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dış satımın en çok yapıldığı diğer ülkelerden oldu.

Türkiye, aynı dönemde Azerbaycan'a 309,2 bin dolarlık, Rusya'ya ise 216,5 bin dolarlık güneş gözlüğü sattı. ???????

"Türkiye'de nitelikli üretim yapan fabrikalar var"

Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ayhan Demircan, Türkiye'de bu alanda imalatçı yaklaşık 60 fabrika olduğunu, bunlardan 45'inin nitelikli üretim yaptığını söyledi. Enjeksiyon yöntemiyle üretilen gözlüklerde Türkiye'nin başarılı olduğunu belirten Demircan, "Bu üretimde Çin'e rakibiz ama metal çerçevede çok üst düzey üretimimiz yok. Asetat üretimi ise (doğal selüloz liflerinden, yüksek kaliteli üretim) Türkiye'de yeni başladı. Bu anlamda asetat daha kaliteli markaların ürettiği nitelikli bir gözlük olarak tanımlanıyor ve enjeksiyon gibi çok seri adetlerde üretilemiyor." dedi.

Demircan, Türkiye'de henüz birkaç firmanın asetat üretimine yatırım yaptığını, bunların ihracata da yöneldiğini söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun her alanda ihracatı desteklediğine işaret eden Demircan, "Dünyada Kovid-19 salgınıyla birlikte üretim ve sevkiyat sorunları yaşanan sektörde Türkiye, coğrafi konumu ve günceli takip etmesi dolayısıyla ihracatta avantaj sağladı. Özellikle Avrupa ve Arap coğrafyasına çok fazla ürün satıyoruz ama bunlar parasal anlamda çok yüksek tutarlı ürünler değil."

Kaynak: AA