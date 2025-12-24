Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
Ege Endüstri, İzmir Pınarbaşı ve Ege Serbest Bölgesi'ndeki fabrikalarında yıllık izin, periyodik bakım ve envanter sayımı kapsamında geçici üretim durdurma kararı aldı. Üretim 25 Aralık Perşembe günü saat 23.15'te başlayacak vardiyayla durdurulacak, 4 Ocak Pazar gecesi saat 23.15 itibarıyla yeniden başlayacak.
25 ARALIK'TA ÜRETİM HATLARI DURACAK
Şirketten yapılan açıklamada, kararın yıllık izin dönemi, periyodik bakım çalışmaları ve envanter sayımı kapsamında alındığı belirtildi. Bilgilendirmeye göre üretim hatları, 25 Aralık Perşembe günü saat 23.15'te başlayacak vardiya ile birlikte durdurulacak.
RUTİN PLANLAMA TAKVİMİ İÇİNDE
Şirket, söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından üretimin 4 Ocak Pazar gecesi saat 23.15 itibarıyla yeniden başlatılacağını açıkladı. Açıklamada, üretime verilen aranın rutin planlama takvimi çerçevesinde uygulandığı vurgulandı.
ENVANTER ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK
Ege Endüstri, geçici duruş sürecinin olağan operasyonel süreçlerin bir parçası olduğunu, bu dönemde bakım ve envanter çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi. Şirket ayrıca, uygulamanın üretim kapasitesi ya da sipariş süreçlerinde kalıcı bir etki yaratmasının beklenmediğini kaydetti.