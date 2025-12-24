Haberler

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ege Endüstri, İzmir Pınarbaşı ve Ege Serbest Bölgesi'ndeki fabrikalarında yıllık izin, periyodik bakım ve envanter sayımı kapsamında geçici üretim durdurma kararı aldı. Üretim 25 Aralık Perşembe günü saat 23.15'te başlayacak vardiyayla durdurulacak, 4 Ocak Pazar gecesi saat 23.15 itibarıyla yeniden başlayacak.

  • Ege Endüstri, Pınarbaşı ve Serbest Bölge'deki fabrikalarında üretime belirli bir süreliğine ara verdi.
  • Üretim hatları 25 Aralık Perşembe günü saat 23.15'te başlayacak vardiya ile durdurulacak.
  • Üretim 4 Ocak Pazar gecesi saat 23.15 itibarıyla yeniden başlatılacak.

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi Ege Endüstri, Pınarbaşı ve Serbest Bölge'deki fabrikalarında üretime belirli bir süreliğine ara verileceğini duyurdu.

25 ARALIK'TA ÜRETİM HATLARI DURACAK

Şirketten yapılan açıklamada, kararın yıllık izin dönemi, periyodik bakım çalışmaları ve envanter sayımı kapsamında alındığı belirtildi. Bilgilendirmeye göre üretim hatları, 25 Aralık Perşembe günü saat 23.15'te başlayacak vardiya ile birlikte durdurulacak.

RUTİN PLANLAMA TAKVİMİ İÇİNDE

Şirket, söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından üretimin 4 Ocak Pazar gecesi saat 23.15 itibarıyla yeniden başlatılacağını açıkladı. Açıklamada, üretime verilen aranın rutin planlama takvimi çerçevesinde uygulandığı vurgulandı.

ENVANTER ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK

Ege Endüstri, geçici duruş sürecinin olağan operasyonel süreçlerin bir parçası olduğunu, bu dönemde bakım ve envanter çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi. Şirket ayrıca, uygulamanın üretim kapasitesi ya da sipariş süreçlerinde kalıcı bir etki yaratmasının beklenmediğini kaydetti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Aşiret lideri, başkentin göbeğinde silahını çekip oğlunu vurdu