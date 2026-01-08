Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

1980 yılında kurulan ve demir, sac ile profil çeşitlerinin tedarikini yapan Atilla Profil Boru Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin iflas etti. Firmanın iflasıyla birlikte şirketle ticari ilişkisi bulunan çok sayıda işletmenin de zor durumda kaldığı öğrenildi.

ALACAKLILAR ELİ BOŞ DÖNDÜ

Kocaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre, Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde Koca Beton Sanayi Sitesi Altıntaş İş Merkezi No: 7/8 adresinde faaliyet gösteren ve bölgenin önde gelen firmaları arasında yer aldığı belirtilen Atilla Profil iflas bayrağını çekti. Haberde, alacaklıların firmanın bulunduğu adrese geldikleri ancak alacaklarını tahsil edemeden elleri boş döndükleri aktarıldı.

Gebze'de kurulan şirketin, sanayinin temel girdileri arasında yer alan demir, sac ve profil ürünlerinin tedarikini yaptığı, 2000 yılında ise sanayi sektörünün değişen ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek amacıyla çeşitli makine yatırımları gerçekleştirdiği kaydedildi.