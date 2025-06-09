Türkiye, Londra Teknoloji Haftası'nda Bilişim İhracatını Tanıtıyor

Türkiye, dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinden olan Londra Teknoloji Haftası'nda en büyük ülke pavilyonuyla teknoloji gücünü sergilerken, Türk teknoloji girişimcileri bu alandaki hizmet ihracatını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünyanın önde gelen girişimcilik platformlarından biri olan ve 9-11 Haziran arasında Olympia London'da düzenlenen Londra Teknoloji Haftası'nda, Türkiye'nin dört büyük teknoparkı dahil olmak üzere 33 firma bilişim teknolojilerine ilişkin ürünlerini görücüye çıkardı.

Türk teknoloji girişimcileri, teknoloji haftası kapsamında bilişim teknolojileri alanındaki ihracatlarını güçlendirmeyi ve Türkiye'nin dijital gücünü küresel çapta daha görünür kılmayı amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığının desteği ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) organizasyonunda düzenlenen Türkiye Pavilyonu, Londra Teknoloji Haftası kapsamındaki en büyük ülke pavilyonu olarak öne çıkıyor.

Fuara, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez'in beraberindeki heyetle Türkiye'den 150 temsilci katılıyor.

Türkiye'nin bilişim teknolojileri ihracatı 5 milyar dolara ulaştı

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilişim ve Yazılım Komitesi Başkanı İlhan Bağören, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin bilişim teknolojileri alanında hızla gelişme kaydettiğini ve bu alandaki ihracatının son 3 yılda 2,5 milyar dolar seviyesinden 5 milyar dolara çıktığını dile getirdi.

Türk firmalarının ABD, Almanya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan başta olmak üzere farklı ülkelere bilişim teknolojileri alanında ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Bağören, Türk firmalarının bu alandaki potansiyelinin 10 milyar dolar olduğunu ve birkaç yıl içinde bu seviyeye ulaşabileceklerini ifade etti.

Bağören, Türk firmalarının İngiltere'de özellikle fintech ve sağlık gibi alanlarda önemli teknoloji işbirlikleri sağladıklarını belirterek, "Şirketlerimizin uluslararası alandaki işbirliklerini ve ihracatını artırmak için kurumsallığı artırmayı ve bir ihracat kültürü oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Londra Teknoloji Haftası'nın açılışını bugün İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi Jensen Huang gerçekleştirdi.