Ticaret Bakanı Bolat: "Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın ikili ticaret hacmi, 2025'te 886 milyon dolara ulaştı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kuzey Makedonya ile 2000'li yılların başında sadece 100 milyon dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacmimiz, 2025 yılında 886 milyon dolara ulaşmıştır. Daha da önemlisi, bu olumlu seyir içinde bulunduğumuz yılda da devam etmektedir. Bu yılın ocak-mayıs döneminde ikili ticaretimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 350 milyon dolardan 407 milyon dolara yükselmiştir. 2 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ortak hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Kuzey Makedonya İş ve Yatırım Forumu"na katıldı. Bakan Bolat, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın; asırlara dayanan tarihi bağlar, kültürel yakınlık, karşılıklı güven ve halklar arasındaki güçlü ilişkiler üzerine inşa edilmiş istisnai bağlara sahip olduğunu belirterek, "Bu köklü bağlar; siyaset ve diplomasinin çok daha ötesine geçerek ticaret, yatırım, turizm, eğitim ve sanayi alanlarına uzanan kapsamlı bir ortaklık kurmamızı sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

Bugün küresel ekonominin, derin ve kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini hatırlatan Bakan Bolat, "Rusya-Ukrayna savaşının devam eden etkileri, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik tehditleri, artan korumacılık, tedarik zincirlerindeki aksamalar ile enerji ve gıda güvenliğine yönelik endişeler küresel ticareti sekteye uğratmakta ve tüm ülkeleri yeni bir ekonomik düzene hazırlıklı olmaya zorlamaktadır" dedi.

Türkiye'nin bu zorlu küresel ortamda ortaklarının ve müttefiklerinin yanında kararlılıkla durarak, güvenilir ve istikrarlı bir güç olarak konumunu tahkim ettiğini aktaran Bakan Bolat, "Stratejik konumumuz, güçlü sanayi altyapımız, çeşitlendirilmiş ihracat tabanımız ve dinamik girişimcilik ekosistemimiz sayesinde Türkiye, bölgesinin en güvenilir üretim merkezlerinden ve ticari ortaklarından biri haline geldi. Türkiye, Satın Alma Gücü Paritesi bakımından dünyanın en büyük 11'inci, Avrupa'nın ise 4'üncü büyük ekonomisidir" açıklamalarında bulundu.

"Türkiye'nin ihracatı, 2025 yılında yaklaşık 8 kat artarak 273,3 milyar dolara ulaşmıştır"

Bakan Bolat, "86 milyonluk nüfusu, 1,7 trilyon dolara yaklaşan gayrisafi yurt içi hasılası ve 630 milyar ABD dolarını aşan ticaret hacmiyle Türkiye, dünyanın öncü ekonomileri arasında yer almaktadır. Türk ekonomisi 2025 yılında yüzde 3,6 oranında büyümüş ve 2026 yılında da büyüme ivmesini sürdürerek üst üste yirmi üçüncü çeyrekte de kesintisiz ekonomik büyüme kaydetmiştir. Türkiye'nin 2002 yılında 36 milyar ABD doları olan ihracatı, 2025 yılında yaklaşık 8 kat artarak 273,3 milyar dolara ulaşmıştır. Kuzey Makedonya'nın son 10 yılda ihracatını ve kişi başına düşen milli gelirini iki katına çıkararak elde ettiği başarılı ekonomik kalkınmayı takdirle takip ediyoruz. Bu başarı hikayesi, Kuzey Makedonya'yı bölgesinde bir refah adası haline getirmektedir" dedi.

"Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın ikili ticaret hacmi, 2025'te 886 milyon dolara ulaştı"

Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerinin en somut yansımalarından birinin, ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde büyümesinde kendisini gösterdiğini ifade eden Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: "2000'li yılların başında sadece 100 milyon dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacmimiz, 2025 yılında 886 milyon dolara ulaşmıştır. Daha da önemlisi, bu olumlu seyir içinde bulunduğumuz yılda da devam etmektedir. Bu yılın ocak-mayıs döneminde ikili ticaretimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 350 milyon dolardan 407 milyon dolara yükselmiştir. Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 2 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ortak hedefine adım adım yaklaştırmaktadır."

"Kuzey Makedonya, Türk yatırımcıları için bölgedeki öncelikli destinasyonlardan biri olmayı sürdürüyor"

Bugün Kuzey Makedonya'nın, Türk yatırımcılar için bölgedeki öncelikli destinasyonlardan biri olmayı sürdürdüğünün altını çizen Bakan Bolat, "Türk yatırımcıların Kuzey Makedonya'daki yatırımları 1,8 milyar ABD dolarını aşmış durumdadır; ülkede 4 bin 100'den fazla Türk şirketi faaliyet göstermekte ve 10 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Ülkelerimiz arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, ikili ekonomik bağlarımızın başarıyla geliştirilmesinde merkezi bir rol oynamıştır" dedi.

Dünya genelinde 138 ülkede 562 milyar doların üzerinde projeyi başarıyla üstlenen Türk müteahhitlerinin, Kuzey Makedonya'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 45 projeyi tamamladığını söyleyen Bakan Bolat, "Bu çerçevenin; şirketlerimize altyapı, lojistik ağlar, dijital dönüşüm, enerji ve endüstriyel kalkınma gibi alanlarda iş birliği yapmaları için önemli bir potansiyel sunduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı