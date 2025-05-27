TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkenin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Sulama randımanını artırmamız gerekiyor, bugün sulama randımanımız yüzde 52'ler mertebesinde. Kaynağından tarlaya suyun yarısını kaybediyoruz. Sulama kaynaklarını muhakkak surette kapalı sisteme geçirmemiz gerekiyor" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kütahya'da Okçu Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Çiftçilerle ve mahalleliyle görüşen Bayraktar, zarar gören bahçelerdeki tahribatı yerinde tespit etti. Bayraktar, 2024 yılında bin 257 tarımsal afetin yaşandığını, 2025'in ise hem sıklık hem şiddet açısından daha ağır geçtiğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Bugün kişi başı su tüketim miktarımız bin 300 metreküp, bu 5-6 sene sonra bin metreküpe düşebilir. Türkiye, su fakiri ülke olabilir. Bugün su isteyen bazı ürünlerimizi, bazı bölgelerde yetiştirebiliyoruz. Ama kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldığımızda su isteyen bazı ürün çeşitlerinden, türlerinden vazgeçmek zorunda kalacağız. Yer altı kaynaklarından da yeterli suyu bulamaz hale geldik. Bunun dışında sulama randımanını artırmamız gerekiyor, bugün sulama randımanımız yüzde 52'ler mertebesinde. Kaynağından tarlaya suyun yarısını kaybediyoruz. Sulama kaynaklarını muhakkak surette kapalı sisteme geçirmemiz gerekiyor" dedi.

'BORÇLARIN MUHAKKAK SURETTE ERTELENMESİ LAZIM'

Çiftçilerin bankalara olan borçlarının ertelenmesi talebinde de bulunan Bayraktar, "Para kazanamayan üreticimiz, bu borçları nasıl ödeyecek? Bu gücü, bu kabiliyeti yok. Bu borçların muhakkak surette ertelenmesi lazım. Bu fevkalade önemli. Bunun dışında üreticilerimizin özellikle TARSİM'le alakalı beklentileri var. Bugün TARSİM çok önemli; ama TARSİM'i daha hızlı bir şekilde alanlara ve çiftçimize yaymamız gerekiyor. Bugün alanlarımızın 5'te biri TARSİM'de, üreticilerimizin 3'te biri TARSİM'de. TARSİM'den de özellikle zarar tespitleri yaparken hakkaniyetli olmasını, adil olmasını ve doğru tespit yapmasını istiyor çiftçilerimiz. Bunu da ilettik" diye konuştu.

'TARIM NÜFUSU YAŞLANIYOR'

Tarım sektöründe genç nüfusun azaldığını, tarımda çalışanların yaş ortalamasının 59'a yükseldiğini kaydeden Bayraktar, şunları söyledi:

"Bugün tarımda gençlerimizi tutamıyoruz. 18-32 yaş arasındaki gençlerimizin oranı yüzde 5'lere kadar düştü. Tarım nüfusu yaşlanıyor. Bugün tarım nüfusu 59'a geldi, yaşlanmaya devam ediyor. Peki, bu yaşlı nüfusla üretimi nasıl sağlayacağız? Bütün bunları düşünmemiz lazım ve bu yaşlı nüfusla üretmeye devam ediyoruz."

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,–