Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Kosova Yuvarlak Masa Toplantısı'na Katıldı

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Kosova Yuvarlak Masa Toplantısı'na Katıldı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Priştine'de Türkiye-Kosova Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı ve Türk firmalarının Kosova ekonomisine katkılarının altını çizdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Priştine'de, Türkiye- Kosova Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Sayın Mimoza Kusari Lila ile birlikte, Türk ve Kosovalı iş insanlarıyla bir araya geldiğimiz 'Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, yatırım ve ticaret alanındaki fırsatları çok yönlü ve uzun soluklu bir bakış açısıyla ele aldık. Kosova'da kurulu yüzlerce firmayla, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Türk firmaları; altyapıdan enerjiye, bankacılıktan hizmet sektörüne uzanan geniş faaliyet alanlarıyla yalnızca ekonomiye değil, bölgesel kalkınmaya da güçlü katkılar sunmaktadır. İş dünyamızın hareketliliği, girişim gücü ve sahadaki etkinliğiyle, Türkiye-Kosova ekonomik ilişkilerini, Allah'ın izniyle çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağımıza olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
