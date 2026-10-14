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Türkiye Katılım Sigorta yöneticileri TARSİM'de 2027 yeniliklerini değerlendirdi

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Türkiye Katılım Sigorta yöneticileri TARSİM'de 2027 yeniliklerini değerlendirdi
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Türkiye Katılım Sigorta yöneticileri, TARSİM'in İstanbul'daki genel müdürlüğünü ziyaret etti. Görüşmede Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve 2027 yenilikleri değerlendirildi, tarım sigortalarının yaygınlaştırılması hedefleri ele alındı.

Türkiye Katılım Sigorta Genel Müdürü Özgür Öntürk ve Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Gürbüz, Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) İstanbul'daki genel müdürlüğünü ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu ziyaret çerçevesinde Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamaları hakkında bilgi verilerek, 2027 yılı yeniliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede, TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin sistemde önemli bir rol üstlendiğine işaret eden TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Türkiye'de tarım sigortalarını üreticiler nezdinde yaygınlaştırma ve TARSİM'i daha ileri noktalara taşıma hedeflerini paylaştı.

Katılım sigortacılığına ilişkin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan ve tarım sigortalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmenin sonunda Engürülü, Türkiye Katılım Sigorta temsilcilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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