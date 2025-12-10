Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Katar Milli Günü resepsiyonunda konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Katar Milli Günü resepsiyonunda konuştu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefini açıkladı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi için ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ticareti önemli ölçüde serbestleştiren Türkiye- Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile kısa sürede 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Şimşek, Katar'ın Ankara Büyükelçiliğince Katar Milli Günü vesilesiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Katar- Türkiye ortaklığının diplomatik nezaketin ötesine geçtiğini, kriz zamanlarında birbirine destek olan ve zorlukları birlikte aşan gerçek bir kardeşlik ilişkisi olduğunu belirten Şimşek, ikili düzeydeki güçlü bağların yanı sıra küresel sorunlara birlikte çözüm üretildiğini kaydetti.

Şimşek, insani krizlerden enerji güvenliğine, bölgesel barıştan kalkınmaya kadar pek çok alanda iki ülkenin benzer vizyona sahip olmasının ortaklığa stratejik bir boyut da kazandırdığını ifade etti.

Ülkelerin liderlerinin güçlü iradeleri sayesinde ilişkilerin çok daha kurumsal ve çok daha kapsamlı bir çerçevede ilerlediğine dikkati çeken Şimşek, Türkiye'nin ekimde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na ev sahipliği yaptığını ve ortaklığın geleceğine yönelik güçlü bir yol haritasının ortaya koyulduğunu hatırlattı.

Şimşek, buna ek olarak şubat ayında mevkidaşıyla İstanbul'da Türkiye-Katar Karma Ekonomik ve Mali Komite Toplantısı'nı düzenlediklerini belirterek, "Ekonomik ve finansal ilişkilerimizde yeni bir dönem başlatan bu toplantının ikincisini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Doha'da yapmayı planlıyoruz. Bu güçlü kurumsal çerçeve, ekonomik ilişkilerimizi daha iddialı hedeflere yönlendirmemize imkan sağlıyor." dedi.

Ticari ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine de vurgu yapan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"20 yıl önce 132 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, bugün 1,1 milyar doları aşmıştır. Ortak potansiyelimizin aslında küçük bir bölümünün hayata geçtiğini görüyoruz. Ağustosta yürürlüğe giren ve ticaretimizi önemli ölçüde serbestleştiren Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile kısa sürede 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki ekonomik entegrasyonumuzu güçlendirdikçe bu hedefi aşmamız da kısa süre içerisinde mümkün olacaktır."

Şimşek, havacılık, savunma sanayisi, enerji, turizm, yapay zeka, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi stratejik alanlardaki işbirliğini derinleştirecek güçlü bir potansiyele sahip olunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karşılıklı yatırımların artırılması ve 3. ülkelerde ortak projelerin geliştirilmesi hem şirketlerimizin yeni pazarlara açılmasını sağlayacak hem de ülkelerimizi küresel değer zincirinde daha üst bir konuma taşıyacaktır. Türkiye'nin üretim gücü ve Katar'ın finansal kapasitesini bir araya getirdiğimizde bölgemizde ve ötesinde önemli bir strateji, sinerji oluşturacağımız çok nettir. Kısa sürede katettiğimiz mesafe, birlikte çok daha fazlasını başarabileceğimizi gösteriyor."

