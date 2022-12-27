Türkiye, Karadeniz gazını ne zaman kullanacak? Herkesin merak ettiği soru, Bakan Dönmez'e soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaycuma'da 58 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervinin keşfedildiğini müjdeledi. Toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaşırken bu sabah gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ekiplerimiz son sürat çalışmaları yapıyor. Cumhuriyetin 100. yılında bu gazı mart sonuna doğru ilk gazı sisteme vermiş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından Karadeniz gazına ilişkin yeni müjdeler verdi. Fatih sondaj gemisinin Çaycuma'da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğini duyuran Erdoğan, "En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız." dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bu sabah kameralar karşısına geçerek gazın ne zaman kullanacağına dair açıklamalarda bulundu.

"BU GAZI MART SONUNA DOĞRU SİSTEME VERMİŞ OLACAĞIZ"

Vatandaşın en çok merak soruyu yanıtlandıran Dönmez, "29 Ekim tarihinde Fatih sondaj gemimiz Çaycuma -1 bölgesine gitmişti. Bu keşfe göre üretilebilir rezervi 58 milyar metreküp. Sakarya gaz sahasının hemen yanında. Çaycuma keşfiyle birlikte toplam 710 milyar metreküplük rezerve ulaştık. 540 milyar metreküplük rezervi 652 milyar metreküp olarak revize ettik. Ekiplerimiz son sürat çalışmaları yapıyor. Cumhuriyetin 100. yılında bu gazı mart sonuna doğru ilk gazı sisteme vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİLEN GAZI ANA İLETİM SİSTEMİNE BAĞLAYACAK İSTASYIN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

Dönmez açıklamalarının devamında, "170 kilometrelik ana iletim hattımız tamamlandı.Deniz tabanındaki ekipmanların yönetimini yapacak sinyal hattı da tamamlandı. Karada gazı işleyecek kara işleme tesisi de yüzde 85 oranında tamamlandı. Tesis ilk etapta günlük 10 milyon metreküplük gazı işleyecek, ikinci fazda 40 milyon metreküpü işleyecek şekilde hazırlandı. Üretilen gazı BOTAŞ'ın ana iletim sistemine bağlayacak istasyon çalışmaları tamamlandı. Deniz tabanında bugüne kadar 10 kuyuyu açtık. Buraya 30'un üzerinde ilave kuyu açarak devam edeceğiz. 2026 gibi kuyu açma işlemlerinin tamamını bitirmiş olacağız. Sahada karada 5 bin 500 denizde 2 bin 500 olmak üzere çalışan arkadaşımız var." dedi.

GAZIN DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI BULDU

Dün akşam Karadeniz gazının değerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Bugünkü rakamla uluslararası piyasalarda karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük değerini ülkemize kazandırmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin desteği 2023 ve sonrasında sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.