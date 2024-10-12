Türkiye Kalkınma Fonu, 90 milyon dolarlık kaynağı girişimcilik ekosistemine aktarmaya hazır

Türkiye Kalkınma Fonu (TKF) Genel Müdürü Elif Altuğ, yatırım için incelenen şirket sayısının 20'nin üzerinde olduğunu, yıl sonunu 5-7 yatırımla kapatabileceklerini söyledi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası iştiraki olan Türkiye Kalkınma Fonu'nun son dönem çalışmalarını AA muhabirine değerlendiren Altuğ, TKF'nin hem mevzuatla verilen yetkiler doğrultusunda özel fonlar kurup yönetebildiğini hem de Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimi altında girişim sermayesi fonlarının yönetim sürecini yürüttüklerini söyledi.

Bünyelerinde 5 özel fon ve 3 girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) olduğunu belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"Her ne kadar bu iki fon yapısı hukuki olarak farklı özelliklere sahip olsa da işlevsel olarak aynı. Her iki yapıyla da girişimlere ve fonlara yatırım yapabiliyoruz. TKF olarak 8 alt fonumuzla yaklaşık 4,3 milyar lira büyüklüğünde bir kaynağı yönetiyoruz. Halihazırda devam eden fon toplama çalışmalarımızla bu sene sonunda bu büyüklüğün 5 milyar lira seviyesini aşabileceğini öngörüyoruz."

Altuğ, TKF olarak girişim sermayesi alanında kendilerini sektör agnostik olarak konumlamakla birlikte yatırım yapmayı sevdikleri bazı alanlar olduğuna işaret etti.

Bu alanlara değinen Altuğ, "Siber güvenlik alanı, fintek şirketleri, ilk günden globali hedefleyen birçok girişimi barındıran mobilite teknolojileri, sağlık teknolojileri, Türkiye'nin global arenada kendine yer edindiği oyun sektörü, biyoteknoloji sektörü bunlardan bazıları. Ek olarak yapay zeka ve bunun uygulama alanı bulduğu hemen hemen her dikey ilgi alanımıza dahil." diye konuştu.

Altuğ, özel sermaye alanında, Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına katkı sağlayacak ithal ikame ya da ihracat potansiyeli bulunan KOBİ'lere yatırım yaptıklarını anlattı.

Girişim sermayesi (VC) yatırımlarında, teknolojik katma değer yaratan, yüksek büyüme ve globale açılabilme potansiyeline sahip şirketlere tohum öncesi ile Seri A aşamalarında 250 bin ile 1 milyon dolar aralığında değişen tutarlarla yatırım yaptıklarını belirten Altuğ, özel sermaye (PE) kapsamına giren yatırımlarda, imalat ağırlıklı stratejik sektörlerde faaliyet gösteren ve ihracat odaklı KOBİ'lere 5 milyon dolara kadar yatırım yapabildiklerini ifade etti.

-"25'i doğrudan yatırıma,18 milyon dolar kaynak aktardık"

Altuğ, fon sürelerinin ekosistemdeki diğer fonlara paralel şekilde genelde 10 ile 12 yıl arasında değiştiğini söyledi. Bu sürenin ilk 5-7 yılı yatırım dönemi, kalan 5 yılın çıkış (exit) dönemi olarak kullanıldığını dile getiren Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırım yapabileceğimiz 70-75 milyon dolarlık kaynağın yaklaşık 30 milyon dolarlık kısmıyla yatırımlar gerçekleştirdik. Bu açıdan bakıldığında doğrudan yatırıma yönlendirilebilir 40-45 milyon dolar kaynağımız olduğunu söyleyebilirim. Buna yeni kurulan Üst Fonumuzu da dahil edersek, yaklaşık 90 milyon dolarlık bir kaynağı doğrudan ve fonların fonu yatırımlarıyla girişimcilik ekosistemine aktarabilir durumdayız. Biz bugüne kadar 25 doğrudan yatırıma, yaklaşık 18 milyon dolar kaynak aktardık. Ayrıca 5 VC fonuna yaklaşık 11,5 milyon dolar taahhütte bulunduk. Yatırım için incelediğimiz şirket sayısının 20'nin üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Yıl sonunu 5-7 arasında yatırımla kapatabileceğimizi düşünüyorum."

Altuğ, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kaynak aktarma taahhüdünde bulunduğu Üst Fona 25'in üzerinde başvuru aldıklarını ve bu başvuruların ön analiz çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Üst Fon kapsamında yatırım gerçekleştirilmediğini ve fonun tamamının yatırıma yönlendirilebilir durumda olduğunu belirten Altuğ, sene sonuna kadar 2-4 fona taahhütte bulunmayı planladıklarını anlattı.

Etki Fonu'nun kuruluşu 2025'te tamamlanacak

Altuğ, girişim sermayesi yatırımlarının doğası gereği uzun vadeli yatırımlar olduğunu, bu sebeple henüz exit yapılan girişin olmadığını kaydetti.

TKF yatırımı ardından, sonraki turlarda daha büyük yatırım alan girişimlerin bulunduğuna işaret eden Altuğ, "Portföy girişimlerimizden Livzym mesela, çok yakın tarihte 11 milyon dolarlık bir tur kapattı. Birkaç şirketimizin daha büyük montanlı turlar gerçekleştirmek için yaptığı görüşmeleri yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Altuğ, Etki Fonu için çalışmaların sürdüğünü ve 2025 yılında hayata geçmesini öngördüklerini belirterek, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın misyonuna uygun olarak oluşturulacak bu yeni fonla, uluslararası en iyi uygulamalara uygun şekilde nitelikli yatırımlar yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve Türkiye'nin uluslararası bir girişimcilik merkezi olması için 2024 yılında önemli mevzuatsal adımlar atıldığını dile getiren Altuğ, bu yılın zorlu global konjonktüre rağmen birçok büyük çaplı yatırım turunun kapatıldığı bir yıl olduğunu söyledi.

Altuğ, TKF'nin de 5'inci yılı doldurduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ekosistemde önemli bir misyon üstleniyoruz. Yaptığımız doğrudan yatırımların yanı sıra TÜBİTAK ile birlikte 2023 yılında kurduğumuz BiGG Fonu ilk yatırımlarını bu yıl içinde gerçekleştirdi. Hatta bu sayede Türkiye, Avrupa'da en fazla tohum öncesi yatırım yapılan ülkelerden biri oldu. Portföy yönetim şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, büyük kurumsal şirketler ve nitelikli bireyler de bizim yatırımcımız. Bu açıdan bugün 140'ın üzerinde farklı kurum, kuruluş ve bireyin kaynağını yönetiyoruz. Son gelişmelerle tohum öncesinden Seri A'ya kadar tüm aşamalarda aktif yatırım yapabilen, ekosistemin öncü fonlarını destekleyen bir yapı olarak TKF'nin merkezi konumlanmasını iyice pekiştiğine inanıyoruz. Bu kapsamda 5 yaşına giren TKF'nin yetkin ve geniş ekibi, nitelikli yatırımcı tabanı ve kamu paydaşlarıyla kurduğu güçlü ilişkiler sayesinde 2025 yılında da büyüme ivmesini devam ettireceğini ve 2025 yılının TKF için olgunlaşma yılı olacağını söyleyebiliriz."