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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde Aşk Hikayeleri Etkinlikleri

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde Aşk Hikayeleri Etkinlikleri
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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin BlackBox mekanında şubat ayında tuvallerde, edebiyat eserlerinde ve opera sahnesinde aşk hikayelerinin izini sürecek etkinlikler düzenlenecek. Sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez'in katılımıyla farklı dönemlerin sanat akımları, ressamların aşklara dair eserleri ve önemli edebi eserler konuşulacak.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin etkinlik mekanı BlackBox şubat ayında tuvallerde, edebiyat eserlerinde ve opera sahnesinde aşk hikayelerinin izini sürüyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin etkinlik mekanı BlackBox şubat ayında sanat tarihi, resim ve kent hafızası sohbetlerini sürdürürken bir yandan da tuvallerde, edebiyat eserlerinde ve opera sahnesinde aşk hikayelerinin izini sürüyor.

'Ayşegül 20. Yüzyılda' başlıklı seminerlerde her ay farklı bir on yıllık dönemin en etkili sanat akımını ele alan sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, 2 Şubat Pazar günü 14.00'te Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki eserler ışığında 1950'li yılların sanat anlayışını anlatacak.

"Gül İrepoğlu Anlatıyor" konferansları, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin "Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler" sergisinden ilham alan hikayeleri anlatmaya devam ediyor. 8 Şubat Cumartesi günü 14.00'te düzenlenecek 'Tuvalde Yaşanan AŞKLAR' başlıklı konferansta ressamların hayalinden ya da yaşanmışlıklarından tuvale yansıyan aşklar ele alınacak. Bu geniş kapsamlı ve çok renkli konu, dünya ve Türk resim sanatı tarihinden örneklerle işlenecek.

İstanbul'da yaşayan ve üreten, eserleriyle şehre ve insanlara ilham veren sanatçıları ve yazarları bir araya getiren 'İstanbul Hafızası' etkinliğinin bu ayki konuğu, başarılı oyuncu Vildan Atasever. Kültür sanat gazetecisi Bahar Çuhadar'ın her ay farklı bir konukla hem İstanbul'un en ilham verici köşelerini konuştuğu hem de sanatsal üretimlerin bu şehrin hafızasına katkılarını keşfettiği etkinlik, 18 Şubat Salı 14.00'te düzenlenecek.

Türk resim sanatının usta isimlerinin hayatlarını, ilham kaynaklarını ve iz bırakan eserlerini konu alan 'Tanıdıkların Gözünden' etkinliğinde 20 Şubat Perşembe günü 14.00'te ressam Şeref Bigalı konuşulacak. Resimlerindeki ilhamını, yaşamın sade, yapmacıksız fakat en gerçek sahnelerindeki ayrıntılardan alan Şeref Bigalı'yı, oğlu Ahmet Bigalı'nın gözünden keşfedeceğiz

'Opera'nın Perde Arkası'nda Giuseppe Verdi operaları serisi başlıyor. 23 Şubat Pazar günü 14.00'te düzenlenecek etkinlikte, Alexander Dumas'nın Kamelyalı Kadın romanının temel alındığı La Traviata operası konuşulacak. Sanatseverler, gerçek aşkın ve insani duyguların, toplumun ahlaki değerleriyle çatışmasını anlatan bu ölümsüz melodramın hikayesini, opera yönetmeni Figen Ayhan'ın anlatımı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının performansları eşliğinde takip edecek.

Gazeteci Emrah Kolukısa moderatörlüğünde Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinin konuşulduğu 'Arka Kapak' etkinliği, 25 Şubat Salı günü 14.00'te James Joyce'un Dublinliler'ini ele alacak. Sıradan insanların günlük yaşamlarından hareketle bir toplumun sosyal ve duygusal tıkanıklığını ustalıkla işleyen kitap, yazar ve çevirmen Fuat Sevimay'ın konuk olacağı keyifli edebiyat sohbetinde incelenecek.

BlackBox'ta düzenlenen etkinliklerin biletlerine Biletix'ten ulaşıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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