Türkiye İş Bankası Bismil'de Tarım İhtisas Şubesi Açtı

Türkiye İş Bankası, Diyarbakır Bismil'de 1981'den bu yana hizmet veren şubesini yeni konsept ve tasarımıyla Tarım İhtisas Şubesi olarak çiftçilerle buluşturdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bismil'de hizmete açılan şube ile Türkiye'nin ve bölgenin ekonomisine, tarımsal gelişimine katkı sağlanması ve tarımda modern, sürdürülebilir üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bismil Diyarbakır Tarım İhtisas Şubesi'nin açılışı, İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit, banka ve kamu kesimi yöneticilerinin yanı sıra çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti.

Şube açılışında İş Bankası'nın Meraklı Tohum Projesi çerçevesinde 6-10 yaş arası çocuklara tarım konulu yaratıcı drama atölyesi de düzenlendi.

Açılış töreninin ardından, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım çiftçilerle bir araya gelerek ülkemizin tarımsal üretimdeki potansiyeline, tarım alanında karşılaşılan zorluklara ve çözüm yollarına ilişkin bir sohbet gerçekleştirdi.?

Açıklamada görüşlerine yer verilen, İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit, Bismil'in tarih boyunca tarım kültürünün ve bereketli Mezopotamya'nın simgelerinden biri olduğunu, ilçede pamuk, mısır, buğday, arpa, mercimek gibi çok çeşitli tarımsal ürünler yetiştiğini belirtti.

Yiğit, geçen ay Diyarbakır'da pamuk üreticileriyle bir araya geldiklerini anımsatarak, "Burada yetişen pamuğun yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada yüksek kalitesiyle bilinmesi, talep görmesi, üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sabah erkenden traktörünün başına geçen, her yağmurun ardından toprağını kontrol eden, her yeni mevsimde umudunu tazeleyen üreticilerimizin emeğine katkıda bulunmak bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Tarım İhtisas Şubelerinin sayısı 56'ya ulaştı

Tarımsal üretime bilgi, finansman ve teknoloji desteği sağlamak amacıyla ülke genelinde açılan Tarım İhtisas Şubelerinin sayısının 56'ya ulaştığını vurgulayan Yiğit, "Çiftçimizin bilgiye daha kolay ulaşacağı, üreticimizin emeğini görünür kılacağı, gençlerimizin ve çocuklarımızın tarıma ilgisinin artacağı, ihtiyaçlarına yönelik çözümler bulacağı bir merkez olması için Bismil'deki şubemizi de Tarım İhtisas Şubesi olarak hizmete sunduk." değerlendirmelerinde bulundu.

Yiğit, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerine de değinerek bütüncül bir yaklaşımla toprağı koruyan, suyu verimli kullanan, teknolojiyi üretimin içine entegre eden bir dönüşümün şart olduğunu aktardı.

Basınçlı sulama sistemleri, kuraklığa dayanıklı tohumlar, anıza ekim gibi sürdürülebilir teknikler, doğru gübreleme ve hassas tarım uygulamalarının bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğinin altını çizen Yiğit, Bismil Tarım İhtisas Şubesi'nin bu dönüşüm sürecinde zirai okuryazarlık eğitimlerinin düzenlendiği, çiftçilerle bilgi paylaşımı ve yol arkadaşlığı yapılan bir merkez görevi üstleneceğini anlattı.