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Türkiye İnşaat ve Madencilik Makineleri İhracatında Rekor Büyüme

Türkiye İnşaat ve Madencilik Makineleri İhracatında Rekor Büyüme
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TOBB ve İMDER iş birliğiyle düzenlenen MEGATRENDS 2030 Raporu Tanıtım Toplantısı'nda, Türkiye'nin inşaat ve madencilik makineleri ihracatında son 20 yılda yüzde 130'un üzerinde bir büyüme sağladığı ve yıllık 2,4 milyar dolar ihracat seviyesine ulaştığı açıklandı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve KOMATEK fuarcılık iş birliğinde inşaat ve iş makineleri sektörüne ilişkin MEGATRENDS 2030 Raporu Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Rapora göre, Türkiye, inşaat ve madencilik makineleri ihracatında son 20 yılda yüzde 130'un üzerinde büyüme sağlayarak yıllık 2,4 milyar dolar ihracat seviyesine ulaştığı açıklandı.

MegaTrends2030 raporu, Türkiye'nin makine sektöründeki küresel sıçrayışını verilerle ortaya koydu. MegaTrends2030 raporuna göre, Türkiye, inşaat ve madencilik makineleri ihracatında son 20 yılda yüzde 130'un üzerinde büyüme sağlayarak yıllık 2,4 milyar dolar ihracat seviyesine ulaştı. Türkiye, 2011-2017 ve 2017-2023 dönemlerinde küresel pazar payını artırabilen sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. İhracattaki bu büyümenin yüzde 36,9'u parça ve aksam segmentinden gelirken, özellikle toprak, taş, metal cevheri ayıklama ve eleme makineleri alt sektöründe pazar payı yüzde 2,3'ten yüzde 3,64'e yükseldi. CMS analizleri ile bu başarının temelinde artırılmış rekabetçilik, üretim kalitesi, lojistik avantajlar ve teknolojik uyum bulunduğu belirtildi.

'MAKİNE TALEBİNDE AFET SONRASI DİNAMİZM'

Raporda, "İMDER satış ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tescil verileri, 2021 sonrası dönemde makine talebinin hız kesmediğini ortaya koyuyor. Mevcut envanterin yüzde 72,8'i malzeme taşıma ve hafriyat makinelerinden oluşuyor. Ayrıca, afet sonrası yenileme ihtiyaçları, makine yaş ortalamasında düşüşe neden olmuş durumda" denildi.

MegaTrends2030'un öne çıkardığı gelecek vizyonu içerisinde afet sonrası yeniden inşa ve dirençli kentleşme, Suriye ve Pasifik bölgesi merkezli uluslararası yeniden inşa süreçleri, yeşil ve dijital ikiz dönüşüm, konut krizine karşı sosyal ve uygun fiyatlı yapı politikaları, KOBİ'lere özel ölçek uyum teşvikleri gibi konular yer aldı. 'Türkiye artık sadece makine üretmiyor; geleceği inşa eden vizyonu da ihraç ediyor' tespitinin yapıldığı raporda, sektör için atılması gereken stratejik adımlar arasında ise, 'Ar-Ge yatırımları ve Living Lab uygulamaları, elektrikli/hibrit iş makineleri ile otonom sistemlerin geliştirilmesi, BIM ve saha dijitalleşme yetkinlikleri, çok modlu lojistik merkezleri (örneğin Cizre) ve yeşil tahvil gibi sürdürülebilir finansman araçlarının yaygınlaştırılması' ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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