Türkiye İnovasyon Haftası 9-11 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası 2025 (Türkiye Innovation Week), 9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yapılan etkinlik, bu yıl "Tomorrow: Now (Yarın: Şimdi)" temasıyla düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği etkinlikte, yapay zekanın üretimden ihracata, savunma sanayisinden eğitime kadar hayatın her alanını dönüştürmesi ele alınacak.

İnsan, kültür ve iş modellerinin yeniden şekillendiği bir dönemde gerçekleştirilen etkinlik teknoloji liderlerini, girişimcileri, akademisyenleri, öğrencileri ve kamu temsilcilerini ortak bir vizyonda buluşturacak.

Etkinlik boyunca dünyaca ünlü konuşmacıların yer aldığı paneller, inovatif sergiler, deneyim alanları ve atölye çalışmalarıyla ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim sunulacak. Türkiye Innovation Week, teknolojinin ötesine geçen, kültürü, insanı ve yeni iş yapma biçimlerini merkeze alan bir vizyon sunacak.

Yıl boyunca dijital ortamda devam edecek

Bu yıl üç günlük bir süreyle sınırlı kalmayacak etkinlik sonrasında yıl boyunca sürecek bir dijital etkileşim ağı da oluşturulacak. LinkedIn üzerinden yapılacak anketler, katılımcı içerik paylaşımları ve sürpriz ödüllerle Türkiye Innovation Week, etki alanını dijital mecralarda da sürdürecek.

Etkinlik, dünyada ve Türkiye'de fark yaratan inovasyon liderlerini, sektör öncülerini, girişimcileri ve öğrencileri aynı çatı altında buluşturacak. Katılımın ücretsiz olduğu organizasyona katılım için etkinliğin web adresinden ön kayıt yaptırılması yeterli olacak.

Türkiye Innovation Week kapsamında hayata geçirilecek "WINGS" gibi programlarla inovatif iş fikirlerinin ve yaratıcı girişimlerin önü açılacak. Geliştirilen çözümler yalnızca fikir olarak kalmayacak, Türkiye'nin ihracatında somut rekabet avantajına dönüşecek.

"İşimiz üretim, gücümüz ihracat"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşıma hedefleri doğrultusunda inovasyonun artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı.

Üretim kabiliyetinin ileri teknoloji ve yapay zeka ile buluşturulmaması halinde küresel rekabette geri kalacaklarını kaydeden Gültepe, "Türk ihracatçıları olarak, memleket sevdamızı 'işimiz üretim, gücümüz ihracat' olarak ifade ediyoruz. Bu istikamette TİM olarak inovasyonu yalnızca teknoloji geliştirme değil, bir düşünme biçimi, bir kültür olarak görüyoruz. 12 yıldan bu yana Türkiye Innovation Week bu anlayışın en güçlü platformudur." ifadelerini kullandı.