Türkiye Innovation Week'te Girişimciliğe Övgü

Türkiye Innovation Week'te " Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması" ile "İnovaTİM İnovasyon Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ve "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinliğin ikinci gününde "Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması" ile "İnovaTİM İnovasyon Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi.

Girişimcilik ekosistemindeki katılımcılara yenilikçi çözümlerini ve başarılarını paylaşma fırsatı sunan Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması kapsamında 2'si TİM-TEB Girişim Evi, 5'i Türkiye Geneli olmak üzere 7 başarılı girişimci, ödüle layık görüldü.

"En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Girişimci" KODGEM projesiyle Fatih Durmaz olurken "En Hızlı Büyüyen Girişimci" BAKİYEM girişimiyle Selin Nizam oldu.

Türkiye Geneli kategorisinde ise "Çevre ve Sürdürülebilirlik Dostu Girişimci" ödülüne Ferge Mühendislik'ten Fatih Erdoğmuş ile Helimore projesiyle Başak Demir Ünalan layık görüldü

"Genç Girişimci" ödülü HYPEREVER girişimiyle Çayan Baykal'ın, "Hedefim Küresel Başarı" ödülü HYPERMONK Games projesiyle Erdoğan Can Meral'ın, "Kadın Teknoloji Girişimcisi" ödülü Apra Mühendislik şirketiyle Rahşan İlkay Yorulmaz'ın oldu.

İnovaTİM şampiyonlarına 1,2 milyon lira ödül

Bu yıl 82 farklı üniversiteden 2 bin 153 öğrencinin başvurduğu İnovaTİM İnovasyon Yarışması kapsamında, öğrenciler hem kendi takımlarıyla hem de özgelecek algoritmasıyla en verimli çalışabilecekleri ekipleri oluşturarak inovatif projeler üretti.

Oluşturulan 403 takım arasından 16 proje finale kalırken, 10 proje takımı şampiyon olarak belirlendi. "Sürdürülebilirlik ve Yeşil Teknolojiler" ile "Yapay Zeka" olmak üzere 2 ana kategoride dereceye giren projelerin 1,2 milyon lirayla ödüllendirileceği açıklandı.

Bu kapsamda "Sürdürülebilirlik ve Yeşil Teknolojiler" kategorisinin şampiyonu "Beebal Otonom Arı Sütü Makinesi" projesiyle Ayşenur Açıkgöz, Efe Şam, Hasan Yahya Kuyumcu ve Furkan Keskin'den oluşan takım oldu.

Elif Bircan Muyanlı ve Asude Çelik'ten oluşan ekip "Altlipit" projesiyle ikinciliği kazanırken "Sürdürülebilir Biyo Sensörlerin Geliştirilmesi" projesiyle Fatih Tür, Simay Erbay ve Mustafa Çelik'ten oluşan ekip üçüncülüğe layık görüldü.

Plasticversus (plastikversıs) projesiyle Fatma Gizem Zincir ve Mehmet Türkoğlu dördüncü, Biobereket girişimiyle Emrehan Subaşı ve Ecenur Erol beşinci oldu.

"Yapay Zeka" kategorisinin kazananları

İnovaTİM İnovasyon Yarışması kapsamında "Yapay Zeka" kategorisinin kazananları da ödüllerine kavuştu.

"Hipolens" projesiyle Mehmet Keskin, Eren Turhan, Enes Dinçay, Yusuf Selim Şuşoğlu ve Mustafa Karadağ şampiyon olurken, "Refleksnet" girişimiyle Mert Güden ve Hüseyin Çavdar ikinciliğe layık görüldü.

Haktan Lofça ve Cafer Kocamaz'ın "Ares" projesi üçüncü, Yaren Kepenek'in "Syneris!" (Sineris) girişimi dördüncü, Alikan Köse ile Hatice Efe'nin "Mentoriq!" (Mentörik) projesi beşinci oldu.