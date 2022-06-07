Türkiye İmsad: Dış Ticaret Endeksi Nisan Ayında 3,26 Milyar Dolar Değerinde İhracata Ulaştı - Haberler

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi sonuçlarına göre; nisan ayında 3,26 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleşirken, miktar olarak 5,91 milyon ton rakamına ulaşıldı.

Türkiye İMSAD, İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi nisan ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, inşaat malzemeleri sanayi ihracatında mart ayındaki tarihi rekorların ardından yüksek performans nisan ayında da sürdü. İhracatta değer ve miktar olarak endeksin ölçülmeye başlandığı Ağustos 2013 tarihinden bu yana en yüksek ikinci aylık sonuçları elde edildi. Nisan ayında 3,26 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleşirken, miktar olarak 5,91 milyon ton rakamına ulaşıldı. Miktar olarak 2021 yılı mart ayından bu yana en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.

SAVAŞIN ETKİLERİNİN GECİKMELİ HİSSEDİLMESİ BEKLENİYOR

Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin arttığı nisan ayında, pazarlardaki toparlanmanın yanı sıra Türkiye'ye yönelik ilave talep de ihracat performansını destekledi. Savaşın etkilerinin ihracatta gecikmeli olarak hissedilmesi bekleniyor.

İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACAT BİRİM FİYATI NİSANDA ARTTI

İnşaat malzemeleri sanayi yıllık ortalama ihracat birim fiyatı nisan ayında, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 25 artışla, 0,44 dolar/kg'dan 0,55 dolar/kg seviyesine yükseldi.

İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI NİSANDA MİKTAR OLARAK AZALDI

İnşaat malzemeleri ithalatı ise artan risklere karşın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artışla nisan ayında 841 milyon dolara ulaştı. Miktar olarak azalan inşaat malzemeleri ithalatı nisan ayında 285 bin 699 ton oldu. Ortalama ithalat birim fiyatı nisan ayında 2,94 dolar/kg olurken, aylık ortalama ithalat birim fiyatı 3 dolar seviyesini korudu.

YILLIK İHRACAT NİSAN SONUNDA 33,78 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı yeni koşullar içinde de ilave talep görmeye devam eden Türkiye inşaat malzemeleri yıllık (son 12 aylık) ihracatı nisan ayında 33,78 milyar dolara ulaştı. Miktar olarak 65,2 milyon tona çıkan yıllık ihracatta ortalama birim fiyat 5,12 dolar/kg seviyesine yükseldi.

ALT SEKTÖRDEKİ ARTIŞLARIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ FİYATLARDAKİ YÜKSEKLİKTEN KAYNAKLANDI

Alt sektörler itibarıyla inşaat malzemeleri ihracat performansının nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre güçlendiği, miktar olarak yüksek artışlar kaydettiği izlendi. Alt sektörlerde değer olarak görülen artışların önemli bölümü fiyatlardaki yükseklikten kaynaklandı. 2022 yılı nisan ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ortalama ihracat birim fiyatları, küresel emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artışların da etkisiyle geçen yılın nisan ayına göre önemli ölçüde yükseldi.

METAL BAZLI ÜRÜNLERDE YÜZDE 39,8'E VARAN ARTIŞLAR OLDU

Bu dönemde demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,3, mineral, taş ve toprak ürünlerin yüzde 26,1 yükseldi. Prefabrik yapılarda yüzde 25,2, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 30,9, metal bazlı ürünlerde ise yüzde 39,8'e varan oranlarda artış kaydedildi. 2022 yılı nisan ayında 8 alt ürün grubunun 6'sında, geçen yılın ilk aylarındaki artışların baz etkilerinin görülmeye başlanmasıyla birlikte ihracat miktar olarak 2021 yılı nisan verilerinin üzerine çıktı. 2 alt ürün grubunda ise miktar olarak gerileme kaydedildi.

Bu yılın nisan ayında metal bazlı ürünlerin ihracatı geçen yılın nisan ayına göre miktar olarak yüzde 17,3, yalıtım malzemeleri ise yüzde 43,9 arttı. Prefabrik yapıların ihracatı ise miktar olarak yüzde 22,5, demir çelik ürünlerin ise yüzde 8,9 geriledi. Bu dönemde 8 alt ürün grubunun 7'sinde ihracat 2022 yılı nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre değer olarak önemli oranlarda yükselirken, en yüksek ihracat artışı yüzde 64,1 ile metal bazlı ürünlerde gerçekleşti. Demir çelik ürünlerinde yüzde 22,9, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 33,6, yalıtım malzemelerinde yüzde 44,6 ve mineral, taş ve toprak ürünlerde yüzde 31,8 oranında artış gerçekleşti. Prefabrik yapılarda ise ihracat değer olarak yüzde 2,9 oranında geriledi.

ANKA / Ekonomi