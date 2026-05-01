Türkiye ilk çeyrekte 300 milyon dolarlık rüzgar enerjisi yatırımı gerçekleştirdi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde rüzgar enerjisi yatırımlarında yaklaşık 300 milyon dolarlık hacme ulaştığını belirterek yıl genelinde kurulum ve yatırım ivmesinin artarak devam etmesinin beklendiğini söyledi.

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, yılın ilk çeyreğinde rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) kurulu gücüne 300 megavat ilave edildiğini belirterek "Bu sene de 300 milyon-350 milyon dolar mertebesinde bir yatırım daha ilk çeyrekte gerçekleşti." dedi.

Başkan Erden, rüzgar enerjisi sektöründe yapılan yatırımlar ve gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgara son yıllarda yapılan yatırımların arttığına işaret ederek "Geçtiğimiz yıl Avrupa'da en fazla rüzgar santrali kuran ikinci ülke olduk, 2 gigavatı aştık. Bu yıl da ilk çeyrekte 300 megavatı aşan bir kurulumumuz var." ifadelerini kullandı.

İbrahim Erden, söz konusu yatırımın mali karşılığını da paylaşarak "Geçen sene 2 milyar doları aşan yatırım. Bu sene de 300 milyon-350 milyon dolar mertebesinde bir yatırım daha ilk çeyrekte gerçekleşti." diye konuştu.

Yılın geri kalanındaki yatırım imkanlarına ilişkin özellikle yaz aylarında RES inşaat ve montajlarını yapmanın diğer aylara göre daha kolay olduğuna dikkati çeken İbrahim Erden, "Biz geçen seneki kurulumu aşan bir yıllık kurulum bekliyoruz. İnşallah yine 2 gigavatı aşan, 2,5 gigavat seviyesine çıkan, 2,5 milyar dolarları gören bir yıllık kurulumu öngörüyoruz, hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Her 1000 megavatlık yatırım, 250 milyon dolarlık ithalatı azaltıyor

TÜREB Başkanı Erden, rüzgar yatırımlarıyla artan RES kapasitesinin ithal kaynaklara bağımlılığı azalttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu, ayrıca finansal yatırım dışında neyi sağlıyor? Bu ölçekte yaptığımız yatırımlarla açıkçası önemli ölçüde doğalgaz ithalatının, kömür ithalatının önüne geçme adımlarını aslında her yıl devam ettiriyoruz. Şöyle bir rakam da vereyim; aşağı yukarı 1000 megavatlık rüzgar santrali kurulumu, 250 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçiyor. Biz sadece geçen sene 500 milyon doları aşan doğal gaz ithalatını aslında bertaraf etmişiz. Bundan sonraki yıllarda da beklentilerimiz 2028-29 ve sonrasında yılda 4 ila 5 gigavat seviyesine çıkmak ama TÜREB'de bizim bir hedefimiz var, bunun burada kalmaması."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu jeopolitik konjonktür içerisinde orta vadeli hedefleri daha yukarı taşımaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Erden, "Biz de orada diyoruz ki, sektörümüz bu hedefler artırılırken yılda 7 gigavatı yapmaya taliptir. Bunun finans yapısıyla, sanayicisiyle, yatırımcısıyla, inşallah uluslararası yatırımcısıyla gerçekleştirme imkanı bizlere sunulur, biz de hayata geçiririz." dedi.

İbrahim Erden, RES'ler için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarına da değinerek "Bizim için her megavat önemli. YEKA da önem arz ediyor, diğerleri de depolamalı da önem arz ediyor. YEKA'yı ne zaman bekliyoruz? İnşallah bakanımızın kongremizde bu yılki YEKA ile ilgili detaylı açıklamaları geçen sene olduğu gibi yapmasını ümit ediyoruz. Dolayısıyla yılın son çeyreğinde gerçekleştirilecek bir ihalenin ilk işaret fişeğini biz kongrede görürüz diye ümit ediyorum." diye konuştu.

TÜREK'e yoğun katılım bekleniyor

TÜREB olarak Ankara'da 12-13 Mayıs'ta Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin 15'incisini düzenleyeceklerini belirten Erden, "Ülkemizin önemli paydaşları ve uluslararası paydaşların bir araya geldiği, yatırımcısından sanayicisine, servis şirketinden finans kuruluşuna, mühendislik şirketine kadar, uluslararası paydaşlarımızdan yerel STK paydaşlarımıza kadar büyük bir katılımın beklendiği bir kongreyi planlıyoruz ve inşallah hem kamunun hem özel sektörün katılımıyla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜREB Başkanı Erden, kongrenin ana başlıklarının yatırımlar, arz güvenliği ve uluslararası jeopolitik gelişmeler olacağını belirterek "Bu uluslararası jeopolitiğin şekillendirdiği dünyada rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların arz güvenliği ve teknoloji ve tedarik güvenliği için ne kadar önemli olduğunu aslında gördük. Biz de bundan yola çıkarak 'Türkiye'nin Enerjisi, Rüzgar Enerjisi' mottosuyla bu kongremizi planladık." dedi.