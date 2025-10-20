Haberler

Türkiye ile Portekiz Arasındaki Ticaret Hacmi 3,5 Milyar Doları Aşacak

Türkiye ile Portekiz Arasındaki Ticaret Hacmi 3,5 Milyar Doları Aşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar dolara ulaştığını ve bu yıl 3,5 milyar doları aşacaklarını açıkladı. Gelecek yıl içinse 4 ila 4,5 milyar dolar hedeflendiği belirtildi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu yıl önemli bir yükseliş görüyoruz. 3 buçuk milyar dolar seviyelerini aşacağız. İlk 9 aylık veriler onu gösteriyor. Gelecek yıl da hedefimiz 4 ila 4 buçuk milyar arasında ticaretimizi yükseltmek" dedi.

Ticaret Bakanı Prof Dr. Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Portekiz İş Forumu'na katıldı. Türkiye-Portekiz ticaret diplomasisinde bir sonraki başarılı adımının yaklaşan JETCO toplantısının olmasını hedeflediklerini söyleyen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Geçen hafta Portekiz'e büyük bir mütehattilik heyeti göndermişti. Çünkü Portekizli dostlarımız ülkede önümüzdeki 10 yıl içinde 75 milyar dolarlık büyük bir altyapı, konut ve telekominikasyon alanında yatırımlar yapacaklarını Türk iş adamlarını hem yatırım için hem inşaat alanında beklediklerini ifade etmişlerdi. Heyetin ziyareti çok başarıl oldu. Bu görüşmede de bu konuları ele alacağız. Türkiye-Portekiz ticaret diplomasisinde bir sonraki başarılı adımımızın yaklaşan JETCO toplantımız olmasını hedefliyoruz. Bu toplantıyı 2026 yılının ilk yarısında Portekiz'de, iş dünyası liderlerinin de geniş katılımıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türkiye ve Portekiz iki dost ülke. Birbirimizi komşu olarak görüyoruz. Akdeniz'in batısında Portekiz, Akdeniz'in en doğusunda Türkiye; birbirlerini Akdeniz'in sıcak iklimiyle dostça davranan ve ortak benzer kültürleri paylaşan iki ülke" dedi.

"3 buçuk milyar dolar seviyelerini aşacağız"

Gelecek yıl da hedeflerinin 4- 4 buçuk milyar arasında ticareti yükseltmek olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu yıl önemli bir yükseliş görüyoruz. 3 buçuk milyar dolar seviyelerini aşacağız. İlk 9 aylık veriler onu gösteriyor. Gelecek yıl da hedefimiz 4 ila 4 buçuk milyar arasında ticaretimizi yükseltmek. Bunun yanında iki ülke arasında özellikle Portekiz'in güçlü bağlarının olduğu Latin Amerika'da ve Portekizce konuşan Afrika ülkeleri Angola, Mozambik ve Gine gibi ülkelerde de birlikle iş birliği imkanlarımızın olduğunu düşünüyorum. Benzer bir şekilde de Türkiye olarak bizim de güçlü bağlarımız olan Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerinde de Türk ve Portekiz iş insanları arasında ortaklıklar ve iş birlikleri için büyük bir fırsat var. Türkiye'de yaklaşık 270 milyon dolarlık Portekiz yatırımları bulunmakta. 80'e yakın işletme çeşitli sektörlerde iş yapıyorlar. Benzer şekilde Türkiye'nin de önemli markaları, önemli firmaları yaklaşık 1 buçuk milyar euroluk yatırımlarla Portekiz'de hem üretim hem ticaret yapmaktalar ve Portekizli tüketicilerin ihtiyaçlarını gidermektedirler" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.