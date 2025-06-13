Türkiye ile Ekvador Arasındaki Ticaret Hedefi 1 Milyar Dolar

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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve Ekvador arasındaki mevcut 140 milyon dolarlık ticaret hacmini, birkaç yıl içinde 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Ekvador'un Ankara Büyükelçisi, iki ülke arasındaki ticaretin yanı sıra turizmin de geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Ekvador arasındaki ticaretin 140 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirterek "Ticari ilişkilerimizi geliştireceğimiz birçok alan var. Birkaç yıl içinde dış ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Ekvador'un Ankara Büyükelçisi Pedro Vintimilla Vega, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Vega, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ekvador arasında emtia ve muz gibi ürünlerde ticaret yapıldığını, ekonomi ve teknoloji alanlarında da işbirliği yapmak istediklerini bildirdi.

ATO'nun ev sahipliğinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yakınlığı sağlamak için ithalatçı ve ihracatçılardan oluşan iş insanlarını buluşturacakları bir etkinlik yapmak istediklerini vurgulayan Vega, Ekvador'dan Türkiye'ye yıllık 10 bin turist geldiğini, turizm alanındaki ilişkilerin de karşılıklı geliştirilmesini istediklerini aktardı.

"Ankara bölgenin sağlık turizmi merkezi olacak potansiyele sahip"

Başkan Baran da diplomatik ilişkilerin 1950 yılından bu yana devam ettiği Türkiye ile Ekvador arasındaki ticaretin 140 milyon dolar düzeyinde olduğu bilgisini verdi. Baran, "Ticari ilişkilerimizi geliştireceğimiz birçok alan var. Muz, kakao, deniz ürünleri gibi ürünlerle maden gibi sektörlerde ticaretimizi artırıp, inşaat, enerji ve turizm sektörlerindeki işbirliğini geliştirerek, birkaç yıl içinde dış ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekvador ile ticari ilişkileri geliştirmek üzere geçmiş yıllarda çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini anımsatan Baran, bu tür toplantı ve organizasyonların iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştireceğine inandıklarını ifade etti.

Baran, Ankara'nın da savunma ve medikal sanayisinde, mobilyada, iş ve inşaat makineleri üretiminde uluslararası rekabet gücü yüksek bir şehir olduğunu bildirdi.

Ankara'nın ticaret ve sanayi alanındaki gelişimine son yıllarda sağlık turizminin de eklediğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Ayaş, Beypazarı, Haymana ve Kızılcahamam başta olmak üzere jeotermal kaynaklara sahip ilçeleri bulunan Ankara, Bilkent ve Etlik'teki şehir hastaneleriyle hem Türkiye'nin hem de bölgenin sağlık turizmi merkezi olacak potansiyele sahip. Bu kapsamda biz de ilimizde sağlık, termal, kongre ve fuar turizmini geliştirmek için çalışmalar ve projeler yürütüyoruz."

Baran, ATO olarak Ekvador ile Türkiye arasındaki ticaret, yatırım ve işbirliğini geliştirmek için ATO üyelerine yönelik toplantılar düzenleyebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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