Türkiye ile Birleşik Krallık Arasındaki Ticaret ve Yatırım İlişkileri Güçleniyor

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkinin "daha güçlü bir yatırım ortamı oluşturmak" yönünde olduğunu belirterek, "Türkiye, Birleşik Krallık için ticaret ve yatırımda öncelikli pazar olmaya devam edecek." dedi.

Türkiye-Birleşik Krallık arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) daha kapsamlı bir anlaşma haline gelmesi için tarafların yürüttüğü gözden geçirme çalışmaları sonrasında güncelleme müzakerelerine başlamaya yönelik karar 18 Temmuz 2023'te alındı.

Yaklaşık 30 yıl önce kurulan Gümrük Birliği'ne dayanan, ağırlıklı olarak sanayi mallarını kapsayan iki ülke arasındaki STA'nın güncelleme müzakerelerinin ilk turunun, bu yıl 10 Haziran haftasında Londra'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi ve farklı alanlara genişletilmesinin Türkiye-Birleşik Krallık arasındaki ikili ticaretin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine yardımcı olacağı ve iki ülke arasındaki güçlü işbirliği ve bağlara daha fazla katkıda bulunacağı ifade ediliyor.

STA güncelleme müzakereleri neticesinde, anlaşmanın hizmet ticareti, yatırımlar ve ilave tarım tavizleri gibi alanları içerecek şekilde genişletilmesi, ayrıca yatay kurallar bakımdan kapsamlı hükümler içermesi hedefleniyor.

Güncellenmiş STA ile her iki ülkedeki iş dünyası için daha güçlü ve kapsamlı bir hukuki zemin tesis edilmesi amaçlanırken, güncellemeyle iki ülke arasında devam eden diyalog ve işbirliği imkanlarının genişletilmesi de bekleniyor.

"İkili ticaret hacmimiz yaklaşık 28 milyar dolara ulaştı"

Britanya İmparatorluk Nişanı (OBE) sahibi de olan BCCT Başkanı Chris Gaunt, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin her zaman güçlü olduğunu ve olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Yeniden müzakere edilecek STA'nın Birleşik Krallık ve Türkiye'nin ticaretlerini gelecek yıllarda nasıl büyütmek istediğinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Gaunt, "Yeniden müzakerenin amacı anlaşmaya daha fazla sektörün dahil edilmesidir, bu da ticaret hacmini ve değeri artıracaktır." diye konuştu.

Gaunt, ikili ticaret hacminde salgın sırasında düşüş olduğunu anımsatarak, şu anda ikili ticaret hacminin yaklaşık 28 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Olumlu yönde ilerleme olduğuna vurgu yapan Gaunt, "Türkiye'den İngiltere'ye ihracatta bir artış görüyoruz. Bu artış da Türkiye ekonomisine fayda sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gaunt, güncellenecek STA ile hizmetler sektörünün daha fazla önem kazanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile daha kapsamlı bir tarımsal ilişki kurmak istiyoruz. Birleşik Krallık'ın tarım, teknoloji konularında çok fazla destek sağlayabileceğine inanıyorum. Türkiye büyük bir üretici ve tarım ürünleri ihracatçısı olmak için gerekli tüm unsurlara, çevreye ve konuma sahip. Dolayısıyla İngiltere'nin Türkiye'nin bunu başarmasına yardımcı olabileceğini düşünüyorum."

"KOBİ'ler her ekonominin bel kemiğidir"

Genel olarak gidişatın Türkiye ve Birleşik Krallık arasında daha güçlü bir yatırım ortamı oluşturmak yönünde olduğunu belirten Chris Gaunt, "Türkiye, Birleşik Krallık için ticaret ve yatırımda öncelikli pazar olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Gaunt, Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan gelen turistler için çok popüler olduğunun altını çizdi.

Turizm sektörünün Türkiye için kritik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Gaunt, "Birleşik Krallık'tan gelen turistlerde geçen yaz bir artış gördük. Şimdi tekrar büyüyor ve bu yaz büyümeye devam etmemesi için herhangi bir neden görmüyorum." dedi.

BCCT olarak iki ülke arasındaki ticarette önemli bir rol oynadıklarını ifade eden Gaunt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Odak noktamız Türk KOBİ'lerini desteklemek ve onları Birleşik Krallık KOBİ'leriyle bir araya getirmek. KOBİ'ler her ekonominin bel kemiğidir ve her iki ülkede de ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadıklarından emin olmak istiyoruz."