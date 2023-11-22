Türkiye ile Azerbaycan Arasında İş Dünyası Zirvesi Gerçekleştirildi

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sanayi, ekonomi, ticaret ve diğer alanlardaki yatırım fırsatlarının geliştirilmesini amaçlayan 'İş Dünyası 100 İlin Zirvesi' Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, iş insanları ve bürokratlar katıldı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sanayi, ekonomi, ticaret ve diğer alanlardaki yatırım fırsatlarının geliştirilmesini amaçlayan "İş Dünyası 100 İlin Zirvesi" Ankara'da gerçekleştirildi.

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğündeki etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, iki ülkeden iş insanları, sivil toplum örgütü üyeleri ve bürokratlar katıldı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, sanayi, ekonomi, ticaret ve diğer alanlardaki yatırım fırsatları ve yapılması gerekenler ele alındı. Azerbaycan'dan birçok firmanın da ürünlerini sergilediği etkinlikte, iki ülke iş insanları ticari ilişkileri geliştirmek için görüşmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Hatipoğlu, ortak tarihi ve geçmişi olan iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin altını çizerek, başta siyasi ve ekonomik olmak üzere her alandaki işbirliğine vurgu yaptı.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "iki devlet tek millet" anlayışı ile yürütüldüğüne işaret eden Hatipoğlu, iki ülke arasında ticaret hacminin eylül itibarıyla 3,9 milyar dolarla zirve seviyesinde bulunduğunu belirtti. Son 20 yılda ekonomik ve ticari ilişkilerin önemli ölçüde ilerlediğini ama bu seviyeyi yeterli görmediklerini ifade eden Hatipoğlu, ticari ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da iki kardeş ülkenin yan yana olmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Bunun içini daha etkin şekilde, ekonomik işbirlikleriyle daha çok iş yaparak doldurmamızın gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda OSTİM olarak Azerbaycan ile çok uzun zamana dayalı işbirlikleri geliştirmeye çalışıyoruz ve bir ayağımız Azerbaycan'da diyebilirim." ifadesini kullandı.

OSTİM Teknik Üniversitesi'nde 400'e yakın Azerbaycanlı öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Aydın, bu öğrencilerin işbirliklerinin arkasını dolduracak insan kaynağı olduğunu kaydetti.

Azerbaycan gibi dost ve kardeş kültür coğrafyasında bulunan Orta Asya'nın da kendileri için önemli olduğunu, bu bölgede OSTİM OSB'ye benzer yapıların yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aydın, "O coğrafyadaki ışığın yeniden dünyaya yayılması için hep beraber gayret göstereceğiz." dedi.

Büyükelçi Memmedov da iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için atılması gereken adımlara değinerek, ülkesindeki yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi.