Türkiye-Gürcistan İş Forumu Tiflis'te Gerçekleştirildi

Türkiye-Gürcistan İş Forumu Tiflis'te Gerçekleştirildi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tiflis'te düzenlenen Türkiye-Gürcistan İş Forumu'na katıldı. Forumda, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve yeni ortaklıklar kurulması hedefleniyor.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Tiflis'te düzenlenen Türkiye- Gürcistan İş Forumu'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Türkiye- Gürcistan İş Forumu'na katıldı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Gürcistan ziyaretimiz çerçevesinde bugün, 200'den fazla iş insanımızın iştirakiyle Türkiye- Gürcistan İş Forumunu büyük bir heyecan ve kararlılıkla gerçekleştirdik. Gururla ifade etmek isterim ki, ülkemizi Gürcistan'ın ithalatında ve toplam ticaret hacminde zirveye taşıyan, 2024 yılında Gürcistan'a ihracatımızı 2,8 milyar dolara yükselten kıymetli iş dünyamızı, Gürcü muhataplarıyla bir araya getirerek yeni ortaklık köprüleri kurmalarına vesile olduk. Türkiye'nin üretim gücünü ve girişimci ruhunu her platformda olduğu gibi bu Forumda da güçlü bir şekilde ortaya koyduk. İki ülke arasındaki ticari bağlarımızı perçinleyen bu buluşmanın, ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarma hedefimize giden yolda önemli bir adım olduğuna yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda bugünkü Forumda, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kıvrıvişvili ile birlikte Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komisyon Kararını (OKK) imzaladık. Ticaret Bakanlığı olarak, Allah'ın izniyle, önümüzdeki süreçte de, iş dünyalarımızın el ele vererek yeni başarı hikayeleri yazması için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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