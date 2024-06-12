Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü 37 Bin Kişiye İstihdam Sağlıyor

Türkiye güneş enerjisi sektörünün 2023 yılında yaklaşık 37 bin kişiyi istihdam ettiği belirtildi.

Güneş enerjisi düşünce kuruluşu Solar3GW'nin "Türkiye Güneş Enerjisi Sektöründe İstihdam" raporuna ilişkin detaylar, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Rapora göre, Türkiye'de şimdiye kadar sektörel iş gücünün yetişmesinde itici güç olarak lisanssız elektrik üretim projeleri öne çıktı. Bu projeler, 2019 öncesi ticari motivasyonla hayata geçirilen yatırımlar olurken, 2019 sonrasında öz tüketim odaklı, ağırlıklı ticari ve endüstriyel segmentte projeler olarak nitelik değiştirdi.

Güneş enerjisi sektörünün 2023 itibarıyla yaklaşık 37 bin kişilik istihdam sağladığı belirtilen raporda, bu sayının, kamu, dağıtım şirketleri, belediyeler ve alt yükleniciler tarafında çalışanlar da eklendiğinde en az yüzde 10-15 daha fazla olacağı tahmin edildi.

Sektörün yıldan yıla tutarlı gelişiminin sağlanmasının yatırımların önündeki engellerin kaldırılmasına bağlı olduğu, yatırım hedeflerinin belli bir hızda gerçekleşmesiyle iş gücünün devamlılığı sağlanırken niteliğinin de gelişip korunacağı öngörüldü.

Rapora göre, Türkiye konut segmenti uygulamalarında yüksek potansiyele sahip ancak bu segment desteklenmediği için gelişme gösteremiyor. Bu segmente teşvik ve destek verilmesi halinde yapılacak kurulumlar ile küçük ölçekli yerel firmaların artacağı, bunun da bölgesel istihdama katkı sağlayacağı belirtildi.

Nitelikli iş gücü ihtiyacı devam ediyor

Türkiye güneş enerjisi sektörünün istihdamının gelişiminde, teknik uzmanlık ve yenilikçi teknolojilere adaptasyon önemli odak noktaları olarak ön plana çıkıyor.

Bataryalı depolama teknolojilerinin güneş enerjisi santrali teknolojilerine entegre olarak ele alınmasıyla tasarım, kurulum, bakım ve onarım konularında detaylı teknik bilgi ve uygulama becerilerine ihtiyacın giderek artacağı öngörülüyor.

Halihazırdaki iş gücünün nicelik bakımından yeterli olduğu ancak nitelik bakımından ihtiyacı karşılamadığı değerlendiriliyor.

Rapora göre, üniversiteler de nitelikli eleman sorununa yeterince çözüm olmuyor. Son yıllarda açılan yükseköğretim programları yetersiz olduğundan kurulumlarda, ön ve yan hizmetlerde görev alacak nitelikli ara ve teknik elemanlar yetiştirilmiyor.

Ayrıca meslek liselerine ilginin azalmasıyla sektörün bel kemiği olan ara eleman açısından istihdam sorunu yaşandığı, eleman istihdam edilse dahi yetkinlik yönünden eksikliklerin göze çarptığı ifade ediliyor.

Solar3GW Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, rapora ilişkin değerlendirmesinde, güneş enerjisi sektörünün yarattığı istihdam potansiyeliyle enerji dönüşümüne liderlik eden stratejik bir alan olduğunu söyledi.

Turhan, sektörün 2015'te ivme kazanmaya başlamasıyla inşaat sektöründen istihdam desteği aldığını, ardından kendi iş gücünü yetiştirdiğini belirterek, "İlk yıllarda özellikle proje geliştiren, ekipman tedarik eden ve kurulum yapan taahhüt firmaları istihdam konusunda söz sahibiyken sektörün gelişmesiyle denetim, üretim ve yazılım gibi alanlar da istihdama önemli oranda katkı sağladı. Lisanssız projeler ise geçmişte olduğu gibi sektörel istihdama katkıda bulunmaya devam edecek. Ancak bundan sonra lisanslı YEKA ve depolamalı GES projeleriyle önemli bir iş gücü talebi doğacak." diye konuştu.

Güneş enerjisi sektöründeki istihdamın sağlıklı ve sürekli büyümesinin Türkiye için önemine dikkati çeken Turhan, "Güneş, enerji dönüşümümüzde önemli bir faktör. Mottomuzda olduğu gibi her yıl 3 gigavat güneş enerjisini üretim karmamıza kattığımızda bu sürekli bir büyümeye işaret etmiyor, bir dönüşüme işaret ediyor." dedi.

Turhan, Türkiye'nin elektrikte yüzde 100 yenilenebilir enerjiyi, daha sonra yüzde 100 güneş enerjisini yakalaması için her yıl belirli güçte güneş enerjisini elektrik üretim sepetine eklemesi gerektiğini vurgulayarak, "2020'de koyduğumuz hedef 2030'a kadar 3 gigavattı. Ulusal Enerji Planı'nda Bakanlık da 2035'e kadar yaklaşık 3,5 gigavatlık hedef koydu. Henüz bu 3 gigavat hedefi başarılmadı ama bu yıl ilk defa başarılacak gibi." ifadesini kullandı.